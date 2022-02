La tempesta Eunice colpisce con venti record: allarme a Londra, vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

È allarme rosso su buona parte del Regno Unito per la tempesta Eunice, che si sta abbattendo in queste ore in particolare sulle coste sud-occidentali del Paese - tra Cornovaglia e Galles - ma investe anche altre regioni, Londra inclusa e pure Olanda e Belgio: con l’indicazione del massimo livello d’allerta meteo (segnato da pericoli concreti per la vita delle persone che si avventurino all’aperto) estesa nelle ultime ore dalle autorità pure alla capitale per la prima volta da quando l’attuale sistema di preavviso fu creato dal Met Office britannico 11 anni fa. Il bilancio provvisorio è di 5 morti, uno in Irlanda, due nel Regno Unito e due in Olanda.

Le raffiche di vento sono violente, con punte previste sulla costa occidentale fino a circa 150 chilometri all’ora, quasi 200 sull’isola di Wight, accompagnata da scrosci e rovesci di pioggia. Mentre nel nord dell’Inghilterra e in Scozia è segnalata anche neve.

Evento atmosferico più minaccioso degli ultimi tre decenni

Eunice, che arriva subito dopo la bufera Dudley, è considerato l’evento atmosferico più minaccioso degli ultimi tre decenni nel Regno. La raccomandazione generalizzata per le aree più colpite - capitale compresa - è quella di restare in casa. Luoghi pubblici e attrazioni turistiche sono per oggi chiusi a Londra; mentre in Galles e a ovest sono stati sospesi pure attività scolastiche, treni e trasporti pubblici vari.

A Londra, sezioni del tetto in tessuto dell’arena O2 sono state distrutte dalla forza dei venti della tempesta Eunice, causando la chiusura della struttura polifunzionale, che ospita concerti e manifestazioni sportive e contiene anche un cinema e una serie di negozi e ristoranti. Inaugurata nel 2000 e precedentemente nota come Millennium Dome, la struttura che si trova a Greenwich, è stata danneggiata da raffiche fino a 90 miglia all’ora. L’edificio, ribattezzato O2 nel 2007, è stato evacuato e rimarrà chiuso fino a nuovo ordine.

Una vittima in Irlanda, due nel Regno Unito

In Irlanda è segnalata una vittima della tempesta: un uomo è morto nella contea di Wexford, a circa 130 chilometri da Dublino, dopo essere stato colpito da un albero sradicato dalla furia degli elementi, come ha informato una fonte della polizia locale ripresa dall’agenzia britannica Pa. Due vittime anche nel Regno Unito: una donna sulla trentina è morta in seguito alla caduta di un albero sradicato dal vento e che ha travolto la sua automobile a Haringey, sobborgo a nord della capitale britannica, secondo quanto riferito da Scotland Yard, che ha reso noto inoltre di un uomo gravemente ferito. Un altro uomo, cinquantenne, è deceduto a Netherton, non lontano da Liverpool, dopo che detriti hanno colpito il parabrezza del veicolo a bordo del quale viaggiava.