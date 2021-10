La tempesta Vaia tre anni dopo: una generazione perduta nel bosco

C'è ancora un dettaglio da spiegare: perché si dice “tempesta Vaia”? In Europa si può dare un nome di persona a un evento atmosferico: viene assegnato fin dagli anni '50, a pagamento (tramite una lista alfabetica dei nominativi prenotati), dall’Istituto di meteorologia dell’Università libera di Berlino. Nel nostro caso si tratta della signora Vaia Jakobs, dirigente di un gruppo multinazionale di materassi, ricevuto come insolito regalo da parte del fratello.

Energie e cuore per la rinascita

«Le ferite che il nostro territorio ha subito quella notte di tre anni fa sono ancora in parte visibili - ha dichiarato l'assessora alle Foreste della Provincia autonoma di Trento Giulia Zanotelli – ma per i risultati raggiunti va rivolto un grazie sincero a tutti coloro che hanno messo in campo energie e cuore per la ricostruzione. Nemmeno l’emergenza Covid ha frenato l'impegno sul campo ». Con riferimento al Trentino, precisa Zanotelli «per lo stoccaggio dei tronchi si sono realizzati 88 piazzali, su una superficie di circa 21 ettari e l'83% degli schianti di alberi è stato avviato all'utilizzazione, attivando più di 1.250 cantieri forestali».

Non è agevole invece fare una stima complessiva per tutte le aree colpite dalla tempesta Vaia, ma si può ritenere che sia stato recuperato e venduto dai due terzi ai tre quarti del legname. Una parte degli alberi caduti rimarrà nei boschi, perché si trova in zone montane interne, spesso in pendii poco accessibili dai mezzi meccanici: lo si può notare, ad esempio, anche risalendo in auto la Val di Fiemme ed entrando nella Val di Fassa (tra i comuni di Predazzo e di Moena), come anche camminando a mezza costa o tra le malghe nella stessa zona. Ripristinate le strade, non soltanto quelle asfaltate, ma anche buona parte di quelle forestali, restano ancora inagibili diversi sentieri numerati per gli escursionisti o per le semplici camminate dei villeggianti. Ma alcuni itinerari non saranno più percorribili e ne saranno tracciati dei nuovi; in alcune zone il paesaggio dolomitico è visibilmente cambiato.

Dolomiti, la tempesta Vaia tre anni dopo Photogallery10 foto Visualizza

Ritorno al Lago Carezza

Come esempio si può citare il rinomato Lago di Carezza, in provincia di Bolzano, ma quasi al confine linguistico italo-tedesco: la Val di Fassa si raggiunge scendendo dal vicino Passo di Costalunga. Così lo descriveva con entusiasmo nel 1908 il giornalista e scrittore Karl Felix Wolff nel suo volume sulla grande strada delle Dolomiti, ultimata in quegli anni (il suo libro è stato pubblicato di recente in italiano dall'Istituto culturale ladino di San Giovanni di Fassa): «Sapevamo che le abetaie selvagge della grande foresta di Carezza lo nascondono, sapevamo che le guglie del Latemar si specchiano sulla sua superficie, solo che non lo potevamo ammirare. E ora lo abbiamo raggiunto, quel lago di eterna bellezza». Ma dopo la tempesta Vaia il paesaggio non è più lo stesso: forse non se ne rende conto il visitatore (arrivano un po' da tutto il mondo) che per la prima volta si affaccia a guardare il lago dalla terrazza in legno, poco dopo l’uscita del breve tunnel pedonale, ricavato sotto la storica strada delle Dolomiti. Ma basta volgere lo sguardo verso destra per scoprire le zone dove non ci sono più alberi oppure dove se ne vedono alcuni in fila su un poggio, così mal ridotti che ricordano il celebre Spelacchio, l'abete di Piazza Venezia a Roma del Natale 2017, rinsecchito ancora prima di venire decorato.

Possiamo parlare di una “generazione perduta” nel bosco? Pongo la domanda a Giorgio Messina, direttore dell'Ufficio distrettuale forestale di Cavalese (competente per Fiemme e Fassa): «Nel bosco avremo già nei prossimi anni nuovi alberi, ma prima cresceranno le piante latifoglie e solo dopo le conifere; per vedere alberi grandi come gli abeti e i pini abbattuti ci vorranno forse cento anni». Fra l'altro, già trent'anni fa il non dimenticato Mario Rigoni Stern (scomparso nel 2008) aveva riconosciuto che, finita la Grande guerra, fu un errore ripiantare boschi monospecie e coetanei di abete rosso (che tutti conosciamo come “l'albero di Natale”), perché fragile nelle radici e quindi più soggetto alle inclemenze stagionali, oltre che attaccabile dai parassiti e dalle malattie fungine. Da qui anche la necessità di produrre una maggiore quantità di piante latifoglie di corredo come tiglio, acero e sorbo, della messa in sicurezza di fiumi e torrenti, della manutenzione diffusa di alvei e versanti, oltre che della realizzazione di nuove opere di sistemazione idraulica e forestale.