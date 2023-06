La Ternana Calcio passa da Unicusano a Pharmaguida

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Ternana Calcio passa di mano. Dalla Unicusano di Stefano Bandecchi, presidente dal 2017 e dal maggio 2023 sindaco di Terni, alla Pharmaguida di Nicola Guida. La vendita (il cui il closing è fissato per il prossimo 15 luglio) si è resa necessaria anche per evitare situazioni di incompatibilità e potenziali conflitti di interesse a partire dalla gestione dello stadio Liberati, di proprietà dell’ente locale. Il presidente del marchio Università Niccolò Cusano, tuttavia, aveva avuto di recente scontri e incomprensioni con la tifoseria umbra.

La nuova propriet

Pharmaguida nasce nel dicembre 2004 e ha sede a Pollica, in provincia di Salerno. Opera nel settore farmaceutico su tutto il territorio italiano e in diversi Paesi esteri, realizzando prodotti innovativi per la salute e il benessere della persona attraverso una costante attività di ricerca clinica. Più nel dettaglio l’azienda con un fatturato di circa 6 milioni e mezzo di euro nel 2021 si occupa di sviluppo, produzione, importazione ed esportazione in Italia e all'estero di medicinali per uso umano e veterinario, cosmetici, integratori e altri prodotti della sfera farmaceutica. Proprio nell’ambito della ricerca clinica l’azienda sta portando avanti diversi studi con la molecola di punta dei suoi prodotti: la lattoferrina brevettata contraddistinta dal marchio VALPALF.

Il fondatore

Nicola Guida, fondatore di Pharmaguida, uomo di sport, pilota automobilistico nel TCR Italy e grande appassionato di calcio, ha deciso di intraprendere dunque questa nuova sfida: «Sono onorato di scendere in campo in prima persona nella Ternana, con l’ambizione di far crescere ulteriormente la società e rendere orgogliosi i suoi tifosi. Desidero, inoltre, ringraziare il Sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per averci lasciato una società sana e per il lavoro svolto alla guida della nostra amata squadra rossoverde. Sotto la sua gestione la Ternana ha conquistato risultati importanti portati avanti con grande passione e dedizione. Continueremo la collaborazione con Bandecchi, perché i successi della squadra sono strettamente legati allo sviluppo della città».

Ricerca, sport e solidarietà

Pharmaguida è da sempre attenta al mondo dello sport, della ricerca scientifica e al connubio tra sport e solidarietà, con il suo sostegno a iniziative come il Charity Bike Tour per la ricerca contro la fibrosi cistica al fianco di Matteo Marzotto e la XSport Challenge per Dynamo Camp Onlus con Jury Chechi, testimonial per Pharmaguida della linea Xsport. L’imprenditore, inoltre, ha una importante esperienza da pilota esperto nel TCR Italy, partecipando a gare a livello agonistico sulle piste più prestigiose italiane.

A gestire l'operazione di acquisto delle azioni della Ternana Calcio è stato il legale storico di Pharmaguida l’Avv. Pieremilio Sammarco, professore ordinario di diritto privato comparato all'Università di Bergamo, con studio legale a Roma, esperto di diritto societario e di diritto sportivo, anche per aver avuto per molti anni ruoli presso la FIGC, tra i quali giudice della Corte di Appello.