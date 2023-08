Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Di W. Eugene March, professore emerito di Antico Testamento presso il Louisville Presbyterian Theological Seminary (Kentucky, Usa), è stato tradotto il saggio “La terra di Dio in prestito”. Si tratta di pagine che sviluppano, dati i conflitti in corso nel mondo, una teologia attuale. Sono considerazioni che aiutano a impostare, alla luce della Scrittura, le questioni riguardanti la pace (non mancano spunti anche per quelle sempre più presenti dell'ecologia).

La Terra appartiene a Dio

March sostiene che noi non “possediamo” la terra, poiché il mondo appartiene a Dio. Il pianeta che abitiamo, nota il teologo, è un prestito fatto dal Signore agli uomini; e questi dovrebbero usarlo in modo responsabile e giusto.

Loading...

Nell'esame, tra l'altro, si approfondisce il rapporto tra Israele e i palestinesi: il libro ripercorre la storia e le diverse situazioni intorno ai contrasti odierni.“Ho in pari tempo un obbiettivo”, scrive March, “di favorire una comprensione e una rivalutazione del diritto che Dio rivendica su ogni terra”.

W. Eugene March, “La terra di Dio in prestito”, Claudiana, pp. 128, euro 14,90