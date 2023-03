La Terra senz’acqua: siccità dal Sudamerica all’Europa

Le risorse nel Pnrr

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha stanziato risorse per circa 4 miliardi di euro per interventi volti a ridurre le perdite idriche, digitalizzare le reti, realizzare nuovi invasi, ma per affrontare il problema delle carenze idriche italiane non è sufficiente occuparsi degli usi civili, che assorbono meno di un terzo dei prelievi complessivi. L'agricoltura assorbe circa il 50 per cento dell'acqua dolce prelevata dall'ambiente.

Dunque, ogni iniziativa di adattamento e mitigazione non può prescindere da un ripensamento sulle colture nel nostro paese. Possiamo ancora permetterci varietà o colture a elevato fabbisogno di acqua? Se non vogliamo rinunciarvi, ci sono esperienze, come quella israeliana, che ci indicano una via maestra: il riuso dell'acqua depurata in agricoltura, in particolare per le colture maggiormente idro-esigenti.

Il potenziale anche qui sarebbe elevato, ma in Italia c'è ancora molta diffidenza, dettata sia dal timore di come potrebbe essere accolta dal consumatore una scelta di questo tipo, sia dal fatto che l'acqua utilizzata in agricoltura è oggi prelevata dall'ambiente in modo spesso non regolamentato e, soprattutto, a costi nulli o irrisori.

Arera nella sua relazione annuale ci ricorda che riutilizziamo solo il 4 per cento dell'acqua depurata. Un recente studio Enea ha misurato che con il riuso potremmo soddisfare fino al 70 per cento del fabbisogno di acqua in agricoltura di una regione come l'Emilia-Romagna, riducendo del 30 per cento i costi per i concimi.

Verso un’economia circolare dell’acqua

Un primo passo verso l’economia circolare dell’acqua è stato già compiuto, nell’ambito del Circular Economy Action Plan varato da Bruxelles due anni fa. L’obbligo di depurare tutte le acque reflue urbane e di riutilizzarle completamente in agricoltura, infatti, è già in vigore dal 13 maggio 2020 sul territorio dell’Ue e l’Italia sarà passibile di sanzioni se non recepirà la nuova normativa di qui a un anno, entro il 26 giugno 2023. A parte le carenze normative, resta il fatto che il nostro Paese è molto indietro su questo punto.