La terza generazione per la rivoluzione elettrica del futuro

La 500 migliora e si rinnova diventando una vera icona. Segue l'evoluzione della società partecipando a trasformazioni storiche come l'emancipazione femminile e diventando anche la seconda auto di famiglia, quella per le donne appunto e per i figli neopatentati. Si arriva così al 1972, con la nuova 500 R, che apre la strada, esattamente 50 anni dopo l'esordio della prima del 1957, alla Nuova 500, il 4 luglio 2007. In un decennio, e siamo al 2017, la Fiat 500 raggiunge i due milioni di vetture vendute e la Fiat 500 Anniversario, celebra i sessant'anni di un successo planetario inarrestabile, di icona italiana che affascina tutto il mondo. Il resto è storia di oggi. Con la terza generazione della 500 destinata ad inaugurare la rivoluzione elettrificata del brand che proietta il marchio di punta del made in Italy in un futuro che sarà molto più sostenibile.