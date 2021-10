La terza serie di Honda HR-V è solo ibrida

I punti chiave Honda HR-V Elegance

Honda ha riprogetttato da cima a fondo HR-V, il suo crossover di punta che, nella prima generazione del 1998, con la singolare configurazione a due porte aveva dato una scossa al mercato. La terza serie esibisce un design inedito per il brand giapponese e una motorizzazione ibrida, l’unica disponibile. Il nuovo suv Honda è più compatto del modello CR-V con il quale condivide il powertrain full hybrid contrassegnato dalla sigla e:HE.

Le linee di frontale e coda, così come le proporzioni generali, sono del tutto nuove, mentre le porte posteriori con maniglie a scomparsa conferiscono un look sportivo.

L'HR-V è cresciuto di 5 cm in lunghezza, fin a 4,30 metri e di due in larghezza per arrivare a 1,79 metri, ma le novità più importanti sono sotto al cofano: il mmotore elettrificato: Il sistema è quello introdotto già in altri modelli Honda e deriva direttamente da quello dell'utilitaria Jazz e va leva su un 1.500 cc a benzina che funzionando secondo il ciclo Atkinson, più adatto all’ ibridizazione rispetto al classico ciclo Otto, muove le ruote soltanto a velocità costante medio-alta. Il quattro cilindri termico aziona un generatore che carica la batteria sistemata nel bagagliaio o alimenta direttamente il motore elettrico.

Si fa così funzionare il motore a benzina nelle condizioni migliori in fatto di consumi in media di 5,4 l/100 km ed emissioni medie di 122 g/km di CO2. Ma si fa anche a meno del cambio, visto che la vettura parte sempre in elettrico. Per far fronte al maggior peso di circa 150 kg in più rispetto alla Jazz e ad una aerodinamica più sfavorevole visto che l'HR-V è più alto e largo la potenza del 1.500 cc è stata aumentata da 98 a 107 cv, ma anche il motore elettrico passa da 109 a 131 cv e la batteria da 0,86 a 1,08 kWh.

La nuova piattaforma, inoltre, ha consentito di migliorare l'abitabilità e il confort a bordo senza aumentare le dimensioni esterne. Lo stile dell'abitacolo punta più sulla praticità e sull’eleganza. La plancia, lineare, include un chiaro cruscotto digitale. Apprezzabili, perché intuitivi e rapidi da azionare, i comandi del climatizzatore bizona che si gestisce con due pomelli all’estremità della plancia. Efficiente il sistema multimediale, con un reattivo display di 9 pollici, il navigatore e i sistemi Apple CarPlay con connessione senza cavo e Android Auto di serie per tutte le versioni.