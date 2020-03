La terza via della Bce nel solco di Draghi

La Bce ieri ha scelto una terza via, che può essere ricostruita partendo dalla natura inedita del rischio recessione 2020, che non è comparabile alla recessione del 2008, quando la miccia fu il settore finanziario, ma neanche alla recessione degli anni 70, quando tutto iniziò per una impennata dei costi, dal lato dell’offerta aggregata. Oggi è diverso: lo shock ha causato una frantumazione dell’offerta aggregata, aggravata da una contemporanea debolezza della domanda. La Banca centrale concentra allora la sua attenzione sullo stato della liquidità, per evitare che la frantumazione dell’offerta aggregata si aggravi ulteriormente, con rischi di default di debito privato e pubblico che possano far salire il anche rischio euro.

Al contempo è verosimile che la Banca centrale definisca ora passo dopo passo la sua reazione, tenendo conto della risposta degli esecutivi, sotto due punti di vista. In generale, rispetto alla scelta di politica sanitaria, che implica un dilemma tra azzeramento del virus e rischi recessivi, come ben spiegato dal gruppo di ricerca Covid-19 della Banca d’Italia; poi quale è la scelta in termini di politica fiscale. Date le scelte di politica sanitaria e fiscale, la politica monetaria deve essere attiva e flessibile, per evitare la crisi dell’euro, utilizzando in maniera straordinaria e credibile gli strumenti convenzionali e non convenzionali. È la rotta tracciata da Draghi nel 2012, ma con due incognite in più: il mare è molto cambiato, e anche il timoniere.