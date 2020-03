La tinta per i capelli fai da te Un prodotto di cui in questo periodo praticamente tutte le donne hanno bisogno, in assenza del parrucchiere. Tre prodotti per tre fasce di prezzo di Annalisa Betti

2' di lettura

Cos'è. Un prodotto di cui in questo periodo praticamente tutte le donne hanno bisogno. La “bellezza ai tempi del Coronavirus” si basa infatti su ciò che possiamo fare a casa da sole, senza la possibilità di andare da parrucchiere ed estetista, ma con il sacrosanto desiderio, oltre alla pura necessità tecnica, di mantenerci curate e in ordine.



Anche noi, come la scorsa settimana, abbiamo scelto prodotti facilmente reperibili nei siti di e-commerce. Abbiamo inoltre tenuto conto della facilità di applicazione e della piacevolezza d'uso, oltre naturalmente al risultato: già il periodo non è dei più semplici, cerchiamo – anche nelle piccole cose e per quanto è in nostro potere – di renderlo il meno pesante possibile.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Palette Oleo Intense di Schwarzkopf ha una formula appena rinnovata: senza ammoniaca, con il nutrimento dell'olio per massimizzare l'azione colorante e donare più intensità e durata del colore, è perfezionata grazie a una migliore viscosità della miscela colorante per un'applicazione più semplice e uniforme. Inoltre, è stato aggiunto un balsamo nutriente a base di olio d'argan equosolidale. In numerose nuance (euro 4,49 su farmacosmo.it e al supermarket).



Excellence Crème di L'Oréal Paris ha una nuova formula ancora più trattante che unisce tre ingredienti: Pro-Keratina, che rivitalizza e rinforza i capelli - Ceramide, che protegge la fibra capillare e la rende levigata - Collagene, che riempie il capello e lo rende più morbido. Il risultato: capelli più forti, 85% più resistenti alla spazzola, setosi al tatto. Il risultato colore è ricco a lunga durata, splendente, omogeneo. Naturalmente, con zero capelli bianchi (euro 9,50 online su pinalli.it e al supermarket).



Gel Colorant Temporaire di Christophe Robin è perfetto per chi ha il cuoio capelluto particolarmente sensibile: composto al 92% da ingredienti naturali e pigmenti puri, non contiene ossidante o ammoniaca. La sua formula delicata, arricchita con estratti vegetali protettivi, copre efficacemente i capelli bianchi; poi sfuma gradualmente con sei - sette shampoo. In quattro nuance, due bionde e due castane, ha anche un buon profumo (29 euro online su sephora.it).