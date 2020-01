La tonica Tassoni vola con Alitalia Siglato un accordo con la compagnia di bandiera per la fornitura di due prodotti dell’azienda di Salò

L’amministratore delegato, Elio Accardo

L’acqua tonica Tassoni, uno dei prodotti di punta della storica azienda nata a Salò, volerà con Alitalia. L’azienda si è aggiudicata la gara di fornitura indetta dalla compagnia di bandiera .

Cedral Tassoni offrirà ai viaggiatori della business class l'acqua tonica Tassoni, che sta ricevendo sempre più plausi anche a livello internazionale, e soda water nelle iconiche bottigliette in vetro. L'accordo, entrato in vigore a fine dicembre 2019, rimarrà in vigore fino al 2021.







Qualità italiana dal 1793

Cedral Tassoni è la storica azienda italiana a carattere familiare (ora siamo alla quinta generazione) che affonda le sue radici nel 1793 a Salò, sulla riva bresciana del Lago di Garda, dove ancora oggi risiedono gli uffici e lo stabilimento produttivo. Nata come Spezieria, dove venivano prodotti liquori a base di cedro, nel corso dei suoi 225 anni di storia si è evoluta fino a diventare un marchio noto, entrato a far parte dell'immaginario collettivo e del patrimonio culturale italiano.

Fiore all'occhiello dell'Azienda è la Cedrata Tassoni Soda, la cui prima produzione risale agli anni '50, prodotta con soli aromi naturali estratti dal cedro varietà Diamante – maturati in Calabria acquistati direttamente dal produttore. A partire dal 2014 l'offerta delle bibite Tassoni si arricchisce con l'introduzione della Tonica Superfine, con aroma naturale di quassio, preferito al chinino, e l'aroma naturale di cedro. Nel 2016 il debutto di Fior di Sambuco (premiato come propdotto innovativo), nel 2017 Mirto in Fiore, nel 2018 Pescamara .