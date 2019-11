La top ten dei green jobs di Francesca Barbieri

(Aleksandr Matveev - stock.adobe.com)

Cuoco sostenibile, esperto in gestione dell’energia, meccanico industriale green, giurista ambientale. E ancora: installatore di reti elettriche a migliore efficienza, meccatronico green, installatore di impianti di condizionamento a basso impatto ambientale, promotore edile di materiale sostenibili, informatore ambientale, specialista in contabilità verde. Dieci figure innovative (o che hanno subito un processo di rinnovamento) sbocciate grazie alla crescita della green economy in Italia