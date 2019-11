La top ten dei green jobs / Giuristi

(© ALLESALLTAG BILDAGENT)

Diritto e ambiente

Il giurista ambientale svolge attività di consulenza, rappresentanza e assistenza nell’interpretazione delle norme del diritto in materia. Può svolgere la sua attività in azienda o in un ente pubblico, per la redazione di contratti, per fornire la propria consulenza o verificare la regolarità delle attività d’impresa. Secondo Unioncamere, il 98% delle aziende ritiene decisive le competenze in ambito green nel caso specifico degli avvocati e dei procuratori legali.