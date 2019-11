La top ten dei green jobs / Informatici

(fusolino - stock.adobe.com)

Esperti di IoT e non solo

L’informatico ambientale è uno dei green job più ricercati. Oggi le soluzioni del mercato nel settore della domotica e di Internet delle cose sono in gran parte dedicate alla gestione di servizi energetici per ottimizzare i consumi. Lo sviluppo di software e applicazioni dedicate richiede professionalità specifiche, con competenze ad esempio nel settore del green building. Ma servono anche figure come il bio-informatico e il geoinformatico.