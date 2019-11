La top ten dei green jobs /Ingegnere energetico

(red150770 - stock.adobe.com)

Gestione intelligente

L’ingegnere energetico è una figura imprescindibile del nuovo panorama energetico: il suo ruolo può esplicarsi dalla produzione fino al consumo finale dell’energia. Non solo nell’ambito delle fonti rinnovabili, ma soprattutto in quelli dell’efficientamento energetico, questa figura trova impiego in ambito sia domestico, sia pubblico e industriale. Progetta e gestisce impianti in maniera da ridurre i consumi di materie prime e di energia. I settori di applicazione sono quelli industriale, civile, agricolo e dei trasporti.