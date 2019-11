La top ten dei green jobs / Promotore edile

(Mike Fouque - stock.adobe.com)

Esperto in materiali green

Il settore edilizio ha subito negli ultimi anni una profonda trasformazione in chiave “green” e richiede spesso l’applicazione di criteri di sostenibilità ambientale, con l’uso di nuovi materiali e nuovi processi di edificazione e messa in opera. Il promotore edile di materiali sostenibili rappresenta le imprese produttrici, ma può anche essere l’esperto interno all’azienda costruttrice che suggerisce e/o sceglie i materiali. Il suo ruolo è quindi prevalentemente di consulenza e di supporto tecnico