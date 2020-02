La torinese Bitron al lavoro sulle colonnine di ricarica La multinazionale pocket punta sull'elettronica di potenza per l'automotive di Filomena Greco

Una colonnina in fase di sviluppo nello stabilimento Bitron

2' di lettura

La Bitron lavora nell’elettronica dal 1969. E da sempre è un’azienda fortemente diversificata. Per la multinazionale piemontese “pocket” a conduzione familiare – con 6.650addetti, 15 stabilimenti e un giro d’affari che quest’anno potrebbe superare il miliardo di euro – il settore automotive pesa poco più del 30% dei ricavi. La transizione verso la mobilità elettrica, duque, li coinvolge in prima persona. «In particolare – spiega Riccardo Fontana, direttore vendite e marketing sistemi ricarica – ci interessa molto il mondo dei sistemi di ricarica per i veicoli, una tecnologia importante per la sostenibilità e l’affidabilità della mobilità elettrica». L’obiettivo è sviluppare nei prossimi mesi un prodotto a marchio Bitron e specializzarsi sui componenti. «Il settore è quello dell’elettronica di potenza – aggiunge Fontana – e nel processo evolutivo della Bitron questoè un settore chiave perché riguarda tanto i nuovi sistemi di trazione del veicolo quanto la tecnologia per la ricarica». Bitron è al lavoro su un sistema di ricarica modulare, adatto tanto alle lunghe percorrenze, per le fasce di mercato più alte, quanto alle soluzioni più domestiche, da parcheggio, a seconda che si tratti di ricariche in corrente continua, dunque veloci, o di ricariche lente.

Bitron lavora sui sistemi di ricarica elettrica dal 2013 mentre la nuova frontiera sarà quella dei componenti per il powertrain elettrico. In questo settore saranno i grandi come Bosch o Continental a dettare le regole, Bitron punta a ritagliarsi un ruolo come fornitori di componenti. Il motore elettrico di fatto rivoluziona l’elettronica a bordo del veicolo e massimizza l’uso degli inverter: non ci saranno più tasti se non l’alzavetri e la memoria sedili – «e fortunatamente noi produciamo entrambi i componenti» dice Fontana – resterà un tablet di bordo e un interfaccia con l’auto completamente rivoluzionato.

L’azienda dunque guarda al futuro e riorganizza sia la struttura manageriale che le funzioni di ricerca e sviluppo per intercettare la transizione verso l’e-mobility: «Ci siamo dotati, all’interno della divisione elettronica, di un ufficio commerciale dedicato ai sistemi di ricarica, accanto alla parte di ricerca e sviluppo che abbiamo potenziato». Bitron in particolare ha aperto a Salerno un Centro di ricerca e sviluppo, che si occuperà di automotive e di elettronica di potenza, in collaborazione con l’Università di Salerno. Anche la sede principale di Grugliasco è stata ampliata, con la realizzazione di una nuova palazzina dotata di laboratori e che possa ospitare l’headquarter della divisione elettronica. In totale sono 300 gli ingegneri Bitron a lavoro sull’elettronica, una parte dei quali focalizzati sull’automotive.