La Torre del Gombito che svetta sulla città alta

La Torre del Gombito e quella prospiciente del Campanone, risalenti all’XII secolo, superano i 50 metri segnando lo skyline di Bergamo Alta. Le mura in pietre aguzze della prima si possono sfiorare soggiornando al Gombit Hotel, coevo a questa iconica struttura nella parte inferiore, collocato sulla salita che portava al mercato del pesce, accanto al lavatoio di via Mario Lupo. Il design interno è minimalista, caratterizzato da soffitti a cassettoni e installazioni materiche dell’artista Steven Cavagna. Bastano pochi passi per salire poi sulla Rocca costruita dai Visconti che dominarono Bergamo dal 1332 al 1428 e da lì godersi la vista che spazia dagli Appennini Tosco Emiliani, al bianco del Resegone sino al gruppo montuoso delle Grigne.

3/6 5/6 Menu