«La Toscana deve innovare di più»

«Nei prossimi due anni vogliamo crescere e rafforzarci, continuando a sostenere il territorio e migliorando gli indici di solidità e di rischio. Per questo stiamo per cedere altri 50 milioni di Npl (i crediti deteriorati) con l’obiettivo di scendere intorno al 10% degli impieghi nel 2023» (oggi il tasso è all’11,8%, ndr). Maurizio Farnesi, 59 anni, pistoiese, laureato in giurisprudenza, da quattro mesi è il direttore generale di ChiantiBanca (dopo esserne stato vicedirettore vicario), la banca di credito cooperativo del gruppo Iccrea che ha sede a San Casciano Val di Pesa (Firenze), 44 filiali in sette province toscane, 420 dipendenti, 3 miliardi di raccolta diretta (più 900 milioni di raccolta indiretta) e 2,3 miliardi di impieghi, prima in Toscana per numero di soci con 28.400 e al quinto posto in Italia (è sesta nel gruppo Iccrea per totale attivo, pari a 4,1 miliardi).

Una carriera tutta nel mondo del credito, Farnesi manifesta «cauto ottimismo» sulla ripresa economica e guardando alle 24mila imprese clienti di ChiantiBanca - di cui 23mila di taglia micro, 1.000 Pmi e 53 grandi imprese - vede la ripartenza soprattutto per i settori turismo, ristorazione, costruzioni e vivai.

Direttore, qual è oggi il primo obiettivo di ChiantiBanca?

Lo sforzo di quest’anno sarà coprire i crediti “Stage1” (cioè quelli a basso rischio o che non lo hanno peggiorato) e “Stage2” (che hanno avuto un incremento significativo del rischio deterioramento), e lo faremo con gli utili (6,6 milioni nel primo semestre 2021, ndr). Questo comporterà un costo del credito più elevato, con tassi che passeranno dall’1,2 all’1,6%, ma è l’operazione che ci fa stare più tranquilli per il futuro.

Che effetti avrà l’aumento del costo del credito?