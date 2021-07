La Toscana intercetta la ripresa: start up in costante crescita

5' di lettura

Innovation Days Toscana

La ripresa c’è. E in Toscana i dati, a cominciare da quelli sulle startup (in costante aumento) certificano una tendenza che vede, anche grazie alle misure messe in campo sul piano istituzionale, un recupero significativo rispetto al periodo della pandemia. I questo scenario che spazia dal settore tecnologico all’agricoltura passando per l’energia sostenibile, a giocare un ruolo importante è anche quello dell’innovazione. Sono gli elementi emersi nel corso della tappa Toscana dell’Innovation Days promosso dal Sole 24 ore, con partner dell’intero roadshow sono Banca Ifis, Enel, TIM e WPP Italia; Event Partner della tappa dedicata alla Toscana sono Audi e Vianova. Location Partner della tappa toscana è Zucchetti Centro Sistemi. «Colgo l'occasione per sottolineare un aspetto – ha detto in apertura Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore – a ogni tappa di questa nostra iniziativa abbiamo segnali chiari che la ripresa è cominciata e sta prendendo forza. Anche in quelle regioni più colpite dalla pandemia». Ripresa che riguarda anche la Toscana dove «si deve recuperare un certo ritardo nell’innovazione e nella tecnologia avanzata» ma dove «l’anno scorso è raddoppiato il numero delle startup».

Innovazione e formazione

E benché l'innovazione sia stata determinante per il rilancio delle attività nel periodo post Covid ma anche durante l’emergenza, ancora parecchia strada resta da fare come ha sottolineato Maurizio Biscazzi, presidente di Confindustria Toscana: «Innovazione e formazione sono due punti su cui in Toscana dobbiamo ancora lavorare – ha rimarcato –. Non mancano i servizi di base ma mancano gli investimenti di strategie di penetrazione sul mercato globale e siamo in ritardo sulle opportunità di Industria 4.0». A sottolineare come la digitalizzazione significhi più eccellenza è stato Fabrizio Bernini, presidente di Zucchetti Centro Sistemi (350 addetti e un centinaio di milioni di fatturato) e, contestualmente, anche Presidente Digital Innovation Hub Toscana e di Confindustria Toscana Sud. «Digitalizzazione significa più eccellenza, economia circolare, contaminazione di conoscenze e sviluppo – ha detto –. E poi si deve puntare su sviluppo e progettualità». Come avviene nella sua azienda dove c’è un laboratorio dedicato alla progettazione dove lavorano 40 ingegneri».

L’Università

Poi la richiesta alle università: «Preparate gli studenti a un modello di business che cambia costantemente. Scuole e università devono adeguarsi un po’. In qualche anno è cambiato il mondo». Non solo formazione, ma anche investimenti. Oltre il 40 per cento delle aziende, ha sottolineato Cataldo Conte, Responsabile Corporate & Investment Banking Banca Ifis, «ha investito» e il 58 per cento ha usato la tecnologia 4.0.

Cybersecurity

«Tendenzialmente si parla di Cybersecurity, cloud, agricoltura con campi interconnessi e in cui c’è una comunicazione in tempo reale delle fasi di produzione – ha aggiunto –. È necessario che gli imprenditori convoglino il vantaggio finanziario verso investimenti di innovazione per crescere e guadagnare un poi vantaggio competitivo». Obiettivo crescita, mettendo assieme qualità di investimenti e scenari internazionali. Come ha sottolineato Arcangelo D’Onofrio Founder & CEO Temera, azienda che con i chip dà voce agli oggetti. «Abbiamo 650 milioni di chip piazzati nel mondo – ha argomentato il manager –. Le aziende e i consumatori chiedono trasparenza estrema sulla filiera e le aziende chiedono di monitorare la filiera per avere giusto prodotto nel giusto tempo per non sprecare la produzione».

Nuove professioni

Forte la ricerca di nuove figure professionali: laureati in matematica e in fisica per i quali è previsto uno stipendio di partenza di 35.000 euro l’anno. Tecnologia e industria 4.0 sono anche le soluzioni adottare da Lucart, come ha raccontato Giovanni Illibato, Supply Chain Director Lucart Group (mezzo miliardo di fatturato e 1.600 addetti) per l’esperienza portata avanti dal gruppo . «Digitalizzazione, efficienza e zero errori – ha detto –. Tutta l’operazione ha avuto un risvolto importante nel termine di qualità del dato e gestione servizio al cliente».