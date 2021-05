La Toscana si risveglia: guida alle riaperture da Firenze alla Versilia

4' di lettura

Riaprire, riorganizzare, ricominciare. Gli alberghi si risvegliano dopo il lungo torpore della pandemia, alla ricerca di una normalità che sembrava affondata nel cassetto dei ricordi. In Toscana, una delle regioni in testa ai desideri dei vacanzieri per il paesaggio, il cibo e lo stile di vita, gli hotel di fascia alta, di campagna e di città, in queste settimane fanno a gara ad annunciare la ripresa dell'attività, condita da nuove camere, esperienze, proposte enogastronomiche. E in alcuni casi anche da nuovi prezzi, più accessibili.

I “cinque stelle” di Firenze alla sfida dell'estate

Ha riaperto il 13 maggio Villa San Michele, sulle colline di Fiesole - uno degli hotel del Gruppo Belmond acquisito dal colosso francese Lvmh - che si propone come urban escape a un passo dalla città. Vista mozzafiato su Firenze, l'albergo ha inaugurato la pizzeria nei giardini all'italiana, e ripropone i picnic al tramonto sulle coperte da stendere nel prato.

Dal 20 maggio ha riaperto i battenti Villa La Massa, parte del Gruppo Villa d'Este, oasi di pace affacciata sull'Arno e sulle colline pettinate di vigneti a 15 minuti dal Ponte Vecchio. Si può alloggiare in hotel o scegliere uno degli appartamenti ricavati nelle ville e case coloniche della tenuta di 10 ettari, che possono essere riservate anche in esclusiva per chi desidera ancora più intimità.

Passando dai dintorni di Firenze al centro storico, ha riaperto il 13 maggio l'Hotel Savoy del gruppo Rocco Forte, in piazza della Repubblica, che per il primo mese di apertura lancia un'offerta promozionale con soggiorno di una notte e cena al ristorante per due persone a 390 euro (in suite 600 euro). Così come ha riaperto lo storico Helvetia & Bristol parte del gruppo Starhotels che ha fatto un investimento straordinario annettendo l'ex Banco di Roma: sono state ricavate 25 nuove camere e suite, spazi commerciali, una spa di prossima apertura, mentre la ristorazione è stata affidata a un nome fiorentino di alta qualità, il Cibrèo.

In campagna con gusto

La Toscana è il regno delle vacanze in mezzo alla natura e ai vigneti. Apre i battenti il 28 maggio il wine resort Dievole del magnate argentino Alejandro Bulgheroni a Castelnuovo Berardenga (Siena), nel territorio del Chianti Classico che lascia senza fiato per cura e bellezza. Si soggiorna nella villa padronale del 18esimo secolo o nelle case coloniche e negli appartamenti sparsi nel borgo. Tra le attività offerte c'è il training per risvegliare i cinque sensi: si cammina scalzi, si mangia concentrandosi sui sapori del cibo, si pratica attività sportiva all'aperto.