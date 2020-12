La Total avvia in Basilicata il giacimento di Tempa Rossa

Il centro oli è una specie di raffineria costata 1,5 miliardi che toglie dal greggio lo zolfo e l’idrogeno solforato e raccoglie il metano e il Gpl le cui bollicine frizzano nel petrolio. Da lì le condutture portano verso i mercati il greggio depurato e i gas. Per esempio sul fondovalle c’è un impianto nel quale le autobotti possono fare il carico di Gpl, mentre la tubazione del petrolio va fino ad allacciarsi all’oleodotto dell’Eni che porta alla raffineria di Taranto il petrolio estratto in Val d’Agri.

Il simbolo del centro oli, quasi una bandiera, è la torcia alta 130 metri che, quando fiammeggia di notte sul dorso della montagna a 1.100 metri di quota, illumina il cielo e si vede da lontanissimo.

Contestazioni e incentivi

I motivi di opposizione sono molti, come la considerazione che il mondo più avanzato sta tralasciando gli idrocarburi fossili e guarda a forme di energia che non producono emissioni di anidride carbonica fossile, il gas accusato di cambiare il clima del mondo.

C’è chi teme questo impianto imponente lassù sulla montagna, soprattutto chi ne vive lontano; a Gorgoglione i contestatori no-triv si appoggiano al comitato civico di via Roma.

A Corleto Perticara le proteste non sembrano superare il mugugno, con 161 dipendenti diretti assunti nel centro oli e 389 addetti indiretti che lavorano nei servizi, nelle manutenzioni e in altre attività correlate.

Le iniziative della Total probabilmente fanno abbassare il tono ai brontolamenti no-triv di chi abita la valle del fiume Sauro. Per esempio la Total finanza fra gli abitanti di Corleto Perticara le campagne gratuite di tamponi per rassicurare dai contagi virali.

Ma aiutano soprattutto le iniezioni di denaro.

Le compagnie verseranno alla Regione 50 più 30 centesimi per barile estratto e daranno fondi e finanziamenti di ogni colore e tinta. E soprattutto il metano estratto sarà tutto della Regione Basilicata. La fornitura gratuita minima ai lucani sarà di 40 milioni di metri cubi di metano l’anno.