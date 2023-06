La tracciabilità della filiera vinicola su Blockchain che parla italiano

Non in ultimo, la difficoltà di trovare la corretta soluzione in termini di interoperabilità, vista e considerata la molteplicità degli attori coinvolti.Difficile, in ogni caso, quantificare l'ordine di grandezza dei costi in carico al produttore vinicolo, in quanto il budget da destinare a un progetto come questo dipende da diverse variabili, come le dimensioni dell'azienda stessa, la complessità della catena di produzione e distribuzione e (soprattutto) il livello dell'infrastruttura tecnologica disponibile, senza dimenticare i possibili oneri associati alla formazione del personale e alla trasformazione dei processi.

L'investimento richiesto al produttore vinicolo, come specificano i responsabili di Aton It e della Sapienza, è quindi valutato caso per caso ed è sostenuto dall'intera filiera e da tutte le aziende che vi concorrono.



