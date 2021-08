La transizione ecologica ha tanti volti. Mobilità, sperimentazione, clean tech

5' di lettura

Le medaglie non si contano più. Trento è la città più verde d'Italia secondo Legambiente. Medaglia d'argento per l'applicazione dei principi di economia circolare secondo l'Università di Milano-Bicocca. Oro, insieme all'Alto Adige, come “green region”, secondo il certificato Ecolabel, che ritiene i suoi alberghi “i più sostenibili d'Italia”. Molto bene anche per le piste ciclabili: 1,4 chilometri per abitante.

Con il 63 per cento della superficie del Trentino ricoperta da boschi e foreste (sono 51 i tipi di bosco), è una delle regioni dove si respira davvero, grazie a 500 milioni di alberi. Oltre mille alberi per abitante. D'altronde, con ben tre parchi naturali e una rete diffusa di aree protette grandi e piccole, il 30 per cento del territorio è sottoposto a tutela ambientale. C'è poco da fare, la Provincia autonoma di Trento si è guadagnata sul campo il titolo di territorio elettivo della sostenibilità.

UN OBIETTIVO COMUNE: LA TRANSIZIONE ECOLOGICA Quando si dice Trentino si pensa subito ai boschi di conifere della Val di Fassa o alle torri verticali del Brenta. Meno noto è il grande potenziale di innovazione per la sostenibilità che, negli anni, la Provincia autonoma ha saputo costruire. Progetto Manifattura, a Rovereto, è un incubatore clean tech dove sono insediate quasi cento tra startup, imprese, laboratori di prototipazione e centri di ricerca, impegnati a sostenere la transizione ecologica. 65mila metri quadri di spazi produttivi, uffici e aree pubbliche, creati da Trentino Sviluppo, l'agenzia di sviluppo territoriale della Provincia autonoma di Trento.

Progetto Manifattura. Foto LeaAnouchinsky.

«Qua si fa innovazione attraverso le tecnologie green, dall'edilizia sostenibile all'economia circolare, e il biotech, sia rosso, per le persone, sia green, legato quindi alla natura», spiega Nicola Polito, direttore operativo di Trentino Sviluppo. «Diamo vita all'economia del futuro partendo proprio dal concetto di cura del pianeta e dell'uomo, un tema purtroppo emerso con urgenza negli ultimi due anni». La lista degli insediati è variegata: dalle imprese specializzate in bio-architettura come Boh agli innovatori dell'elettrificazione come Infinity-Hub o Energy, fino all'economia circolare, con SiWeGo, sistema di sharing per pacchi, o Re-Cig, per impiegare come neomateriale i mozziconi delle sigarette raccolte nei bar. Green economy che si poggia sulle spalle di grandi centri di innovazione e ricerca, come la Fondazione Bruno Kessler (FBK), che conta ben 11 centri R&D, con più di 400 ricercatrici e ricercatori e che, oltre a lavorare su intelligenza artificiale e cybersicurezza, ha investito importanti risorse per la ricerca nelle energie rinnovabili. «Ci siamo concentrati su due sfide tecnologiche per la decarbonizzazione profonda», spiega Luigi Crema, direttore aree energie rinnovabili di FBK. «Idrogeno verde e sistemi di accumulo, accelerando il percorso di trasferimento tecnologico tra ricerca e industria».

SALUTE SISTEMICA La Fondazione Edmund Mach è il primo polo di studio One Health italiano, in grado di integrare sostenibilità ambientale dei processi di produzione agro-zootecnica e benessere e salubrità umana. I settori di interesse vanno dagli studi di genomica a quelli nutrizionali, dall'ambiente alla biodiversità, dallo studio delle emergenze fitosanitarie alla riduzione dell'input chimico in campagna, per un'agricoltura più sostenibile. Già perché il Trentino primeggia anche nel bio, nell'agricoltura e viticoltura di qualità. Come in Val di Gresta, dove si lavora quasi esclusivamente biologico: cavoli cappucci, sedano rapa, patate e tanti altri prodotti che vengono ampliamente usati nei ristoranti della zona. Cibo sano per corpi sani.