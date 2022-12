La transizione ecologica passa anche da un fisco attento ai comportamenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dopo decenni pressoché contraddistinti dalla pace, quest’anno è successo l’impensabile quando è scoppiata la guerra sul suolo europeo. Mentre l’Ucraina è diventata il teatro di una catastrofe umanitaria, il resto del mondo fa i conti con la bieca strumentalizzazione dei prodotti alimentari e delle esportazioni di energia da parte della Russia. La nuova realtà geopolitica ha galvanizzato la determinazione dell’Europa volta ad accelerare la transizione energetica, a sviluppare un’indipendenza strategica e ad alimentare l’ambizione di lottare contro i cambiamenti climatici. L’Ue ha già intrapreso un percorso ben tracciato per affermarsi come leader mondiale nell’azione contro i cambiamenti climatici. Il Green deal propone una combinazione di misure normative, fiscali e di fissazione del prezzo del carbonio per raggiungere i nostri traguardi.

La prima metà del decennio sarà determinante per l’attivazione di tutte le leve di tale combinazione strategica al fine di affrontare la sfida della crisi climatica e della biodiversità. La tassazione può dimostrarsi uno strumento potente per incentivare un mutamento nei comportamenti e contribuire a conseguire gli obiettivi strategici. Nello scorso decennio il calo di circa il 40% nel consumo di tabacco nell’Ue è riconducibile alla tassazione, mentre la netta riduzione dei sacchetti di plastica per la spesa in alcuni Paesi ha fatto seguito all’introduzione di efficaci imposte sulla plastica.

Loading...

Tuttavia, le entrate provenienti da imposte ambientali nell’Ue sono rimaste ferme a un livello molto basso nell’arco dell’ultimo decennio (circa il 2,2 % del Pil nel 2020). Dato l’impatto sui comportamenti e le

entrate potenziali, la tassazione ambientale è uno strumento che dovrebbe essere sfruttato per

sortire effetti maggiori.

Il quadro dell’Ue relativo alle imposte sull’energia, la forma più comune di tassazione ambientale, è stato elaborato negli anni novanta del secolo scorso senza subire alcun aggiornamento dal 2003. Per questo motivo, risulta inadeguato ad accompagnare la transizione energetica nel corso del prossimo decennio. Nel 2021, la Commissione europea ha proposto una forte revisione delle norme, adeguando la modalità di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Le norme proposte riveleranno una maggiore coerenza con la transizione verde, tassando in particolare i combustibili fossili più inquinanti, stimolando il passaggio a combustibili più puliti e meno tassati, tra cui i biocarburanti avanzati o quelli provenienti da fonti rinnovabili. Inoltre, le norme saranno più razionali, con un numero minore di esenzioni per combustibili o impieghi speciali, come ad esempio per l’aviazione e le spedizioni. Nel complesso, le misure fiscali proposte portano avanti la filosofia secondo cui chi inquina deve pagare per i danni cagionati all’ambiente. Allo scopo di evitare un impatto negativo sulla sicurezza energetica e sull’inflazione, sono contemplati periodi di transizione appropriati con l’obiettivo di adeguare il quadro in un decennio.

La transizione non sarà semplice e dovrà avvenire in modo tale da essere giusta per proteggere le persone più vulnerabili. È per questo motivo che le recenti misure di emergenza dell’Ue volte a rispondere alla crisi energetica comprendevano ung contributo di solidarietà da parte del settore dei combustibili fossili e un tetto alle entrate per limitare l’eccesso dei ricavi a favore dei produttori di energia elettrica. Le entrate saranno utilizzate sia per attutire l’impatto della crisi sui nuclei familiari vulnerabili sia per favorire investimenti improntati alla sostenibilità.