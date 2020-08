La transizione elettrica del gruppo Volkswagen

Dopo il Maggiolino e la Golf che sono stati capitoli significativi della storia della mobilità, oggi Volkswagen ha deciso di affiancare un erede destinato a recitare lo stesso ruolo: è l'ID.3 la prima vettura Vw nata per essere elettrica, il modello della famiglia ID realizzata su una piattaforma dedicata, la Meb che sarà utilizzata dagli altri marchi del Gruppo per un totale di 70 modelli prodotti in 22 milioni di unità entro il 2028. Per questo il Gruppo ha programmato degli investimenti nell'area della elettrificazione di 30 miliardi di euro fino al 2023. L'obiettivo è una quota di vendite di auto elettriche del 40% entro il 2030.