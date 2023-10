La transizione giusta ed equa è l’unica strada da percorrere

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’umanità ha bisogno di un’economia sostenibile. La crisi climatica ce lo impone e le sfide ambientali devono essere affrontare tramite una strategia di transizione che sia finalmente attenta agli impatti sociali delle nostre scelte di sviluppo: così nasce il concetto di just transition emerso nelle discussioni politiche e ambientali a partire dagli anni ’70 e ’80 e sviluppato principalmente nel contesto della lotta contro i cambiamenti climatici. In particolare, dall’Accordo di Parigi del 2015 si è rafforzata l’importanza della transizione equa nei dibattiti internazionali sul clima, sottolineando la necessità di affrontare le preoccupazioni sociali e occupazionali durante il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio. Quindi, sebbene le radici del concetto siano più antiche, la sua enfatizzazione nella politica e nell’attivismo ambientale è diventata più pronunciata negli ultimi decenni.

La transizione giusta è un principio guida importante: le politiche di mitigazione del riscaldamento globale devono essere tali da non causare danni sociali o economici, ma dovrebbero invece cercare di minimizzare gli impatti negativi su comunità, lavoratori e settori industriali vulnerabili. La giusta transizione si concentra, quindi, sulla creazione di nuove opportunità occupazionali, sulla formazione dei lavoratori per nuove competenze e sulla costruzione di un futuro sostenibile che tenga conto delle preoccupazioni sociali ed economiche. Questo concetto è diventato sempre più importante - ad esempio - nelle discussioni sulle politiche energetiche nazionali, evidenziando l’importanza di bilanciare gli obiettivi ambientali con quelli sociali per garantire una transizione equa, ma allo stesso tempo efficace.

Una strada che appare come l’unica via possibile, ma che in pochi sono in grado di percorrere. Come se l’umanità si sentisse inseguita da un riscaldamento globale in netta accelerazione e in affanno di fronte a una delle sfide più urgenti e complesse che si siano mai dovute affrontare, stressata dal ritmo allarmante dei disastri ambientali, degli eventi meteorologici estremi, con sempre più danni irreparabili agli ecosistemi. Affrontare il cambiamento climatico non è facile e sarà sempre più difficile: la complessità di questa situazione richiede abilità strategiche, competenze e sinergie, a guidare un’azione globale e coordinata, senza dimenticare che questo sforzo deve essere accompagnato da quella “transizione equa” affinché nessuno venga lasciato indietro nel tentativo di costruire un futuro sostenibile.

Questa transizione riguarda principalmente le industrie ad alto impatto ambientale, come l’industria dei combustibili fossili, che devono essere immediatamente sostituite da fonti di energia più pulite e sostenibili. Soprattutto in questo contesto la just transition trova il suo obiettivo principale: garantire che le persone che lavorano in settori ad alto impatto ambientale non siano lasciate senza lavoro o esposte a gravi difficoltà economiche durante la trasformazione dell’economia. Per attuare con successo una transizione equa è essenziale seguire alcuni principi chiave: in primo luogo creare nuove opportunità di lavoro nelle industrie a basse emissioni di carbonio. Questo può includere investimenti in energie rinnovabili, efficienza energetica, trasporti sostenibili e altre tecnologie verdi.

In secondo luogo occorre proteggere i lavoratori che a causa della chiusura di industrie ad alto impatto ambientale dovrebbero ricevere supporto nella ricerca di nuove opportunità di impiego. Questo può includere formazione professionale, assistenza nella ricerca di lavoro e sussidi di disoccupazione. Bisogna poi coinvolgere le comunità nel processo decisionale e nel pianificare il loro futuro. Ciò implica il riconoscimento delle sfide e delle opportunità specifiche di ogni comunità e la creazione di piani su misura per ciascuna di esse. E promuovere la giustizia sociale riducendo le disuguaglianze e garantendo che i benefici della transizione siano distribuiti in modo equo, con politiche di inclusione sociale, accesso a servizi pubblici e altre iniziative per ridurre le disparità economiche.