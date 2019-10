La transizione di Taranto tra Sparta e Atene di Aldo Bonomi

Vi sono territori in cui la sospensione tra “non più” e “non ancora” rende assai prudenti nel formulare ipotesi sull’esito del mutamento. È questa una transizione che ritroviamo nelle vicende che interessano le città con storia fordista, nelle quali la grande fabbrica ha profondamente ridisegnato identità, funzioni, forme dell’abitare e composizione sociale.

Così è successo anche a Taranto che già ai tempi dell’insediamento dell’Italsider nel 1959, Pier Paolo Pasolini definì «diamante spezzato» alludendo alle conseguenze delle trasformazioni della città. Quel richiamo poetico è stato più efficace di qualsiasi previsione sociologica. La parabola demografica ne è freddo registro: i 60mila abitanti del 1861 che nel 1971 divennero 250mila con il passaggio dalla campagna alla città. Oggi 190mila con una tendenza all’esodo soprattutto giovanile, in fuga dalla company town.

Si è tentati dall’idea del ritorno a un passato “ordinato” ai fondamenti pre-industriali: l’agricoltura, il mare, l’Arsenale militare, il patrimonio archeologico-culturale e il paesaggio, con il rischio di farsi catturare dai demoni dei fondamentalismi divisivi della nostra epoca. Più che farsi sedurre dalle sirene del passato, occorre ritornare al futuro portando nella contemporaneità terra, ambiente e territorio, mare e ciò che rimane del sogno fordista. Per uscire da quello che una sindacalista ha definito «un clima con poca fiducia e molto dolore».

Uscendo da Sparta, Taranto è stata l’unica sua colonia magnogreca, andando oltre il simulacro della città a vocazione unica pensandosi come città aperta che fa del policentrismo urbano un’opportunità. Policentrismo che non riguarda solo l’assetto urbanistico della città. Occorre alzare lo sguardo verso l’entroterra della piattaforma apulo-lucana in divenire da una parte, e guardare a quel Mediterraneo dal Bosforo a Gibilterra, al centro della civiltà materiale oggi, ancor più di ieri.

È necessario sviluppare servizi e saperi per accompagnare la modernizzazione della filiera dell’uva da tavola dell’entroterra agricola, vedesi il recente convegno organizzato da Conad (logistica, reti commerciali, ricerca scientifica, cultura, etc.) così come di altre filiere agroalimentari da agganciare alla domanda di turismo sostenibile e culturale. Bisogna accompagnare nella contemporaneità le funzioni portuali per andare oltre le esigenze dell’industria pesante, sviluppando vocazioni commerciali per il traffico di merci e persone con gli accordi in atto sottoscritti dalle compagnie turco-cinesi (Yilport) sulla Via della seta dando così senso e significato alla Zona economica speciale (Zes) ionica appena approvata.