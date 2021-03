La trappola della conferma o del perché non ci piace troppo aver torto

7' di lettura

Perché il talkshow politico «Piazza Pulita» ha un’audience prevalentemente di sinistra, mentre «Porta a Porta», invece, è più seguito da un pubblico orientato a destra? Piuttosto semplice a pensarci bene: perché ci piace avere ragione. Ci piace, in particolare, sentire fatti e opinioni che confermano la nostra visione del mondo, che rafforzano le nostre idee e ci fanno sentire rassicurati, nel giusto.

L’esperimento di Wason

In un famoso studio pubblicato nel 1960 dallo psicologo Peter Cathcart Wason, i partecipanti dovevano cercare di capire quale regola avesse in mente lo sperimentatore quando formava delle triplette di numeri. Per esempio, la tripletta «2-4-6» poteva essere spiegata con la regola «i primi tre numeri pari» oppure con la regola «la differenza dei primi numeri è uguale alla differenza degli ultimi due». Quali di queste aveva, effettivamente, usato lo sperimentatore? Le possibilità sono molteplici, perché le regole che si adattano alla sequenza sono diverse, naturalmente. Quella che aveva in mente lo sperimentatore era la più semplice di tutte «Qualunque sequenza ascendente di numeri». Eppure, tra i 29 i partecipanti allo studio di Wason, solo sei riuscirono a scoprirla al primo colpo (On The Failure to Eliminate Hypotheses in a Conceptual Task, «Quarterly Journal of Experimental Psychology» 12, 3, pp. 129–140).

Loading...

Le differenze con il rasoio di Occam

Il «rasoio di Occam» è un principio metodologico che prevede che la soluzione più semplice, a parità di risultati, debba essere anche quella preferibile. I soggetti di Wason, invece, non solo non seguivano questo principio, ma evitavano sistematicamente di mettere in atto la corretta strategia per testare la validità delle loro ipotesi. Non bastano mille cigni bianchi per confermare l’ipotesi che tutti i cigni sono bianchi, mentre è sufficiente osservare anche solo un cigno nero per falsificarla. La strada più sicura e veloce per testare un’ipotesi è, dunque, cercare di falsificarla attraverso dei controesempi. Invece, i partecipanti allo studio, una volta ipotizzata una regola, cercavano di corroborarla, ottenendo, però, in questo modo, delle informazioni totalmente inutili per capire se effettivamente la loro ipotesi era la stessa dello sperimentatore. Per ottenere la soluzione corretta, conclude Wason, occorre «essere disposti a mettere in discussione le proprie ipotesi e, quindi, di sottoporre a verifica quelle idee intuitive che così spesso ci si presentano con un senso di assoluta certezza» (p. 139).

Il principio del «confirmation bias»

Per capire occorre essere disposti a mettersi in discussione; cosa che noi facciamo, generalmente, poco e con grande riluttanza. Lo studio approfondito di questi stili di ragionamento portò Wason a coniare il termine «confirmation bias»; un’espressione che descrive la sistematica tendenza a ricercare, preferire e ricordare più facilmente quelle informazioni che sono in accordo con le nostre credenze a priori, le nostre opinioni e i nostri valori. Quando ci imbattiamo in fatti o opinioni che sembrano in accordo con ciò che noi già pensiamo siamo propensi ad accoglierli favorevolmente e con spirito acritico. Se anche dovessimo provare ad analizzarli lo faremmo con l’atteggiamento di chi si chiede bonariamente, come suggerisce Thomas Gilovich, «potrei essere d’accordo?». Quando, al contrario, le informazioni in cui ci imbattiamo, sono in contraddizione con le nostre credenze, allora l’atteggiamento cambia. Se proprio non le ignoriamo, certo ne minimizziamo l’importanza, magari contestiamo l’autorevolezza della fonte e se le prendiamo in considerazione, lo facciamo con l’atteggiamento sospettoso di chi cerca una risposta alla domanda «Perché dovrei crederci?». Nel primo caso lo spirito è leggero e accondiscendente, nel secondo, invece, sarà scettico e intransigente, volto più alla ricerca di ragioni per non credere che ad apprendere, magari, qualcosa di nuovo. Ci comportiamo in questo modo non tanto a causa dei nostri pregiudizi – piuttosto sono i nostri pregiudizi ad essere conseguenza del bias della conferma – ma perché la nostra mente funziona così e in particolare perché la nostra memoria è soggetta a dinamiche peculiari. Innanzitutto, il semplice fatto di considerare certe ipotesi rende le informazioni che sono coerenti con queste più facili da recuperare dalla nostra memoria. Sono quelle, dunque, che si presentano alla nostra attenzione più velocemente e ci appaiono, per questa ragione, più convincenti. In secondo luogo, poi, il bias della conferma viene rafforzato dal modo in cui noi cerchiamo le informazioni nell'ambiente circostante, così ricco di dati e abbondante di stimoli, che ci induce, per forza, a un processo di selezione. Questa necessità di selezionare le informazioni che riteniamo più rilevanti ci porterà ad andare a cercarle proprio lì dove sappiamo che le troveremo. Ecco perché, tra le altre cose, preferiamo leggere Libero invece che Repubblica, o l’Espresso e non Panorama.

Comprare Avvenire e, insieme, Il Manifesto

Mi ricordo di un amico che durante la prima guerra del Golfo, per cercare farsi un’idea precisa di cosa realmente stesse succedendo, aveva deciso di compare ogni giorno Avvenire assieme a Il Manifesto; ma questi sono casi piuttosto rari, purtroppo. La trappola della conferma è ubiqua e piuttosto insidiosa nei suoi effetti, dalla sfera politica alla vita delle imprese, dall'amministrazione della giustizia ai rapporti umani. Ci ricorda Paul Watzlawski nel suo Istruzioni per rendersi infelici, che «la credenza che la realtà che ognuno vede sia l’unica realtà è la più pericolosa di tutte le illusioni». Una vera e propria ricetta per l’infelicità nella vita di coppia. «Non c’è quasi nulla di meglio, nella creazione dell’infelicità, che il mettere l’inconsapevole partner di fronte all’ultimo anello di una lunga e complicata catena immaginaria, nella quale egli svolge un ruolo decisivo e negativo. Il suo sconcerto, il suo sgomento, il suo asserito non comprendere, la sua indignazione, il suo voler discolparsi sono per voi la prova inconfutabile che avete ragione, che avete accordato la vostra benevolenza a chi non lo meritava, e che ancora una volta si è abusato della vostra bontà».