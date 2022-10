La trappola del doppio deficit: chi rischia di più

Rispetto al Regno Unito, l'area Euro ha il vantaggio non indifferente della dimensione: un PIL più grande, un mercato secondario del debito governativo più vasto ed eterogeneo (una crisi di fiducia potrebbe colpire i BTP italiani, ma verosimilmente non i Bund tedeschi). Inoltre ci sono dei meccanismi di condivisione dei rischi che sono già operativi (la rimodulazione dei riacquisti nell'ambito del programma pandemico ed il nuovo scudo anti-spread TPI) e che stanno funzionando nel contenere movimenti incontrollati dei rendimenti dei debiti governativi.



Un eventuale varo di un meccanismo di emergenza risk-shared di gestione dei costi dell'energia, sulla falsariga del programma pandemico di prestiti SURE per il mercato del lavoro, rafforzerebbe ulteriormente la rete di protezione dell'Unione.



BANCHE CENTRALI - RISERVE UFFICIALI IN % DEL PIL Loading...

Il Giappone spicca per il livello monstre del debito pubblico (ad agosto 2022 pari al 266% del PIL), straordinariamente concentrato per oltre il 50% nel bilancio della banca centrale ed in quello di enti economici pubblici (oltre il 10%). Questa caratteristica rende il mercato secondario molto sottile, con un volume di transazioni bassissimo in relazione alla dimensione del debito. Questo mese, per diversi giorni su gran parte della struttura per scadenza dei titoli non è stato effettuato nessuno scambio.



Il livello del debito comunque non è un problema fino a quando la Bank of Japan (BoJ) persegue una politica di controllo dei tassi di interesse (yield curve control) intorno allo 0% attraverso acquisti/vendite di titoli sul mercato secondario. Adesso che i tassi negli USA si stanno avvicinando al 4%, lo yield curve control implica un enorme incentivo per gli investitori a vendere asset finanziari giapponesi lasciando defluire liquidità verso l'estero. A cascata, il deflusso di capitali riduce la domanda di yen e rinfocola le pressioni al ribasso sul tasso di cambio.



La strategia di yield curve control sarebbe insostenibile se la BoJ non potesse contare su un ammontare enorme di riserve valutarie (quasi il 30% del PIL, linea gialla), accumulate in decenni di surplus delle partite correnti. Allo stato attuale, questa potenza di fuoco consente alla banca centrale di intervenire a discrezione sul mercato dei cambi a sostegno dello Yen.