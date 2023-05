La trasformazione delle città verso il futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Città in trasformazione e cambiamento. Con uno sguardo al futuro sempre più vicino. Una trasformazione che è sempre più legata al tema della sostenibilità. Anche in termini di garanzia di una casa per i residenti. Argomento sempre più sotto i riflettori, accesi dal caro-prezzi e dal caro-affitti.

A parlarne a Trento ci saranno Bill de Blasio, ex sindaco di New York, e Gianluca Galletto, presidente di DG Advisors ed ex direttore generale della New York City Housing Authority. Nel dialogo tra i due si affronterà il tema del social housing. A New York è stato implementato negli ultimi anni un forte piano di edilizia sociale – proprio su impulso di de Blasio – e ora la New York City Housing Authority rappresenta il più grande sistema di “case popolari” in Occidente, gestendo 180mila appartamenti con 450mila inquilini.

In Italia i temi di sostenibilità e rigenerazione urbana sono sempre più presenti sul tavolo delle autorità, degli investitori immobiliari e dei gestori di patrimoni real estate. Una sostenibilità che si declina tra temi ambientali, in linea con quanto chiede l’Unione europea in tema di miglioramento dell’efficienza degli edifici ai temi legati alla qualità della vita nei grandi centri urbani. Rendere i quartieri più vivibili, con servizi di prossimità, verde e tecnologia disponibile è tra le priorità del nostro tempo. Molti gli esempi di sviluppo immobiliare e di rigenerazione di intere aree di città che vengono disegnati con questa chiave di lettura, che passa anche attraverso una diversa mobilità, di impatto contenuto.

Alla tavola rotonda dedicata alle tematiche legate alla trasformazione delle città parteciperanno Manfredi Catella, ceo Coima, Giovanna Della Posta, ceo Invimit Sgr, Franco Ianeselli, sindaco di Trento, Alessandro Mazzanti, presidente Cbre Italy, Marzia Morena, Politecnico di Milano, Lisette van Doorn, presidente Urban Land Institute, e Katia Riva, direttrice sostenibilità Mundys.