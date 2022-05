La trasformazione data driven solo per due aziende italiane su dieci

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pur rientrando nei piani strategici dell’organizzazione, la sua implementazione è ancora lontana. O per lo meno lo è per la maggior parte delle aziende italiane. Stiamo parlando della cosiddetta “trasformazione data driven”, e quindi del ripensamento e dell’ottimizzazione dei processi partendo dall’analisi e dalla gestione intelligente dei dati. Sebbene oltre l’80% delle imprese confermino come tale percorso rientri nei loro piani di sviluppo, ad oggi meno di due su dieci (il 17% per la precisione) hanno completato il processo e portato le informazioni a ricoprire un ruolo centrale nelle dinamiche di decision-making.

Lo afferma una recente ricerca condotta da Denodo (azienda californiana specializzata nel campo delle soluzioni di Data Management) in collaborazione con IKN -Institute of Knowledge & Networking Italy su un campione rappresentativo di oltre 100 imprese. Negli ultimi anni gli ecosistemi di dati sono diventati sempre più strategici per il top management nell’esecuzione delle proprie funzioni e molte organizzazioni stanno imparando oggi a riconoscere l’importanza di passare da un approccio “process driven” a uno “data driven”.

In questo solco, lo studio ha rilevato come il 42% delle organizzazioni abbia già avviato un percorso di trasformazione di questo genere, confermando (nel 41% dei casi) il miglioramento dell’efficienza operativa quale principale driver del cambiamento. Per contro non mancano indicatori di segno negativo: quasi il 70% delle imprese gestisce ancora i dati in modo locale, il 24% si trova ancora nella fase propedeutica all’avvio del processo, solo il 17% segnala l’esistenza di un team centralizzato per la loro corretta gestione e una minoranza riporta difficoltà generiche legate alla trasformazione (il 10%) o non la ritiene funzionale alla propria realtà (7%).

Il quadro che emerge da questi dati mostra dunque una chiara propensione all’adozione di modelli “data driven” ma al contempo anche una generale disomogeneità nei livelli di adozione, segnata in particolare dal timore per la dispersione e la limitata accessibilità dei dati, segnalato come maggiore ostacolo alla trasformazione dal 35% dei rispondenti. I motivi che invece spingono le aziende verso una gestione del business basato sui dati rispecchiano generalmente specifiche necessità riconducibili a esigenze comuni ai diversi settori: oltre alla maggiore efficienza ritenuta necessaria per abilitare un’azienda più agile e veloce e in grado di rispondere alle richieste del mercato, troviamo l’aumento delle opportunità di business (citata nel 17% dei casi), il miglioramento della customer experience (10%) e in misura ancora minore il rispetto delle norme e dei regolamenti, la riduzione dei rischi e l’acquisizione di un vantaggio competitivo.

Non mancano, per contro, una serie di difficoltà che interessano un po’ tutti gli ambiti di intervento, da quello organizzativo a quello culturale e, non certo ultimo, quello tecnologico. Se la dispersione dei dati è vista dalle aziende italiane come l’ostacolo principale, limiti altrettanto importanti sono per esempio la carenza di una struttura dedicata alla gestione dei dati (indicata dal 21% del campione esaminato) e l’eccessiva dipendenza dall’infrastruttura It esistente, che limita la possibilità di un uso in modalità “self-service dei dati (17%).