La trasformazione dell’ufficio: da costo a vantaggio competitivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il settore dell’office è stato quello che più ha dovuto ripensarsi durante il Covid, negli spazi, nelle dotazioni e nella collocazione geografica rispetto alla città e alle sue infrastrutture.

Ma esiste l’ufficio ideale? Forse no, spiega l’ultimo report di Mckinsey Workplace real estate in the COVID-19 era: From cost center to competitive advantage.

O meglio, più che uno spazio puro e semplice per lavorare (con i suoi costi spesso difficilmente comprimibili) esiste l’ufficio pensato assieme ai propri collaboratori e strutturato per le finalità prioritarie dell’azienda. Attrarre talenti? Accogliere clienti? Aumentare produttività o creatività?

Ogni organizzazione funziona se è pensata e costruita per perseguire una o più di queste finalità e lo spazio fisico non è più solo un “involucro” che prescinde dal successo aziendale. Mckinsey lo evidenzia attraverso tre case-study, ovvero dopo aver esaminato tre diverse realtà aziendali che si sono recentemente riorganizzate negli spazi partendo dalle proprie esigenze.

Loading...

I casi aziendali

La prima azienda esaminata è la IncepTech, fondata nel 2014 a Budapest specializzata nella creazione di prodotti digitali con una priorità: attrarre i (pochi) talenti migliori in circolazione. E creare un luogo che invogliasse i clienti ad incontrare gli ingegneri. Così nel 2020, in piena pandemia, l’azienda ha ridisegnato la società di ingegneria in spazi pieni di vetrate e luce naturale, con molto verde attorno, sulle rive del Danubio, in una zona servita da ristoranti e caffè. Soprattutto, lo spazio è progettato in modo che gli ingegneri possano guardare lontano e pensare chiaramente, circondati da luce e vegetazione. I dipendenti non sono tenuti a presentarsi in ufficio. I team entrano quando necessario, in particolare per sessioni di brainstorming intense o sprint di progetti dell’ultimo miglio.

Prima della pandemia, i circa 2.700 dipendenti dell’azienda tecnologica Dropbox lavoravano a tempo pieno nelle sedi di San Francisco, Seattle, Austin, New York o Dublino. Quando è iniziata la pandemia, l’azienda ha implementato il lavoro a distanza, lasciando vuoti gli spazi. E ha deciso di ripensarsi “virtual first” e di ripensare le aree. Invece di abbandonare tutti i suoi uffici, ha convertito alcuni dei suoi ex uffici in Dropbox Studios utilizzati per il lavoro collaborativo, gli eventi di gruppo e la formazione. Ha ottimizzato gli spazi esistenti per la collaborazione rimuovendo la maggior parte delle scrivanie e creando sale conferenze con sistemi di pareti flessibili e mobili in modo che gli spazi possano aumentare o ridursi a seconda delle esigenze. Una minoranza di uffici è stata, infine, dismessa.

Gilead Sciences, leader globale nel settore biofarmaceutico – con scoperta, ricerca, sviluppo e produzione di un singolo farmaco che avvengono regolarmente in diverse parti del mondo – aveva bisogno di una strategia immobiliare per aumentare la connessione e la collaborazione, accelerare il trasferimento di tecnologia e attirare i migliori scienziati.