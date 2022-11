La trasformazione digitale in campo industriale è a rischio in un’azienda su due

Ascolta la versione audio dell'articolo

La convergenza fra l’informatica “pura” e le operational technologies, e quindi l’insieme di strumenti hardware e software per monitorare e controllare processi (dispositivi) e infrastrutture, è una tematica da anni al centro del dibattito che ruota intorno al paradigma di Industria 4.0 e al concetto di trasformazione digitale. Una tematica che torna ancora una volta sotto i riflettori grazie a una ricerca condotta per conto di Hitachi Vantara da 451 Research (una divisione di S&P Global Market Intelligence) su un campione di oltre 600 professionisti di aziende con più di 500 dipendenti attive su scala globale nel settore dei trasporti, dei servizi pubblici, dell’energia e del manufacturing.

L’assunto della ricerca è, nella sua sostanza, preoccupante, perché a lanciare l’allarme sono proprio i leader delle funzioni It e Ot: la carenza di competenze in ambito IoT (Internet of Things), nella data science e nella robotica sta mettendo a rischio le iniziative di innovazione di una buona fetta delle aziende oggetto di indagine. Fra certezze e preoccupazioni, la dicotomia che emerge è ben riassunta da due indicatori: mentre il 100% delle organizzazioni si sta impegnando o sta pianificando progetti di trasformazione digitale per i propri processi interni o per la propria filiera, mediamente più del 50% ha dichiarato di non avere competenze sufficienti in specifiche aree chiave.

Le carenze più critiche sono per l’appunto quelle relative alla data science (intesa come intelligenza artificiale, machine learning e capacità di analytics), all’implementazione e allo sviluppo delle soluzioni dell’Internet of Things e alle operazioni legate all’uso di sistemi robotici. Mancando le skill necessarie, si legge ancora nello studio, vengono meno i progetti legati all’adozione delle nuove tecnologie (per l’Iot questa situazione si manifesta nel 37% dei casi).

C’è, per contro, una buona notizia che riguarda la convergenza It-Ot. Se in passato era considerata un potenziale ostacolo alle iniziative di trasformazione digitale e di Industria 4.0, oggi il 95% degli intervistati conferma come i due reparti stiano collaborando in maniera positiva, anche sotto l’aspetto della sicurezza.

Chi guida in azienda il percorso di trasformazione digitale, e torniamo nel campo delle dicotomie, rivela invece priorità contrastanti e in (apparente) competizione tra loro: se l’ottimizzazione dei processi di business e delle operation è il driver principale della trasformazione, molto importanti sono considerati anche fattori quali la riduzione dei rischi, la fidelizzazione dei dipendenti e anche le pratiche relative ai requisiti ESG (Environmental, Social, Governance).