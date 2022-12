La trasformazione digitale fallisce troppo spesso: le aziende chiedono aiuto

Altri obiettivi segnati in rosso nell'agenda dei Ceo sono quindi la necessità di scalare velocemente le nuove soluzioni digitali e il recruiting dei talenti necessari per sostenere il percorso, considerando il fatto che fra i profili più carenti sul mercato (e quindi più difficili da reperire) ci sono gli ingegneri del software e i data scientist.

Due ulteriori sfide riguardano quindi la capacità di mettere a priorità gli investimenti in soluzioni digitali e di saper gestire costo e incertezza del ritorno sull'investimento. C'è infine un ultimo compito a cui le aziende sono chiamate, ed è quello di risolvere le criticità legate all'ecosistema dei propri partner e fornitori tecnologici rispetto al macchinoso coordinamento di questi ultimi, alla mancanza di formazione adeguata e all'incapacità di focalizzare il peso strategico delle diverse fasi del processo di trasformazione.

Cosa succede in Italia

Le aziende italiane, si legge nella nota che accompagna lo studio, sono anch'esse in ritardo e la percentuale di quelle che possono definirsi “digitalmente mature” si ferma al 65%. A condizionare il giudizio sulle nostre imprese è la difficoltà nel dare priorità a investimenti mirati per lo sviluppo di nuove tecnologie, ma non mancano, per contro, gli sforzi per trovare i talenti giusti e per gestire e sostituire gli strumenti informatici obsoleti.

Uno scenario a luci e ombre confermato anche da Francesco Palmieri Lupia, managing director & senior partner Bcg e responsabile di Bcg per l'Italia, che ribadisce come «le complessità riscontrate maggiormente sono l'adozione di un approccio scalabile, la corretta prioritizzazione degli investimenti, data anche dalla proliferazione di tecnologie disponibili, e la disponibilità di figure professionali altamente specializzate nell'ambito digitale. Contestualmente, osserviamo da parte delle principali aziende del Paese un notevole interesse ad investire in dati, analytics e tecnologia a supporto della sostenibilità».

La nuova divisione

Bcg X, che sarà operativa anche in Italia, andrà ad operare come soggetto ibrido fra consulenza strategica di business e competenza tecnologica e, stando alle indicazioni fornite dalla multinazionale americana, dovrebbe raddoppiare il numero dei professionisti in organico entro i prossimi tre anni.