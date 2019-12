La trasformazione dei prodotti è anche quella della società

Immaginare il futuro: quando occorre ripensare ai propri prodotti, le imprese stanno disegnando la scommessa su loro stesse per gli anni a venire. E nei tempi in cui in gioco è il benessere dell'intera collettività - minacciato dal riscaldamento globale e dal crescente inquinamento - non basta più “ascoltare il mercato” per guidare il cambiamento.

Le aziende, da sempre parte attiva della società, sono chiamate a un ruolo da protagonista nel rappresentare i valori cui i consumatori, finali o intermedi, fanno riferimento quando scelgono l'acquisto di un bene. Un' impresa - i suoi prodotti e servizi, i suoi processi e la sua missione - può dirsi sostenibile solo se rimette in gioco il significato e la modalità con cui si pone sul mercato, vende, cresce e compete.

Rimettere al centro della strategia la persona, sia come singolo individuo che l'intera collettività, è un'esigenza della grande così come della piccola azienda. Valutare gli impatti sull'ambiente e sulle comunità non solo della produzione industriale, ma anche dell'uso e della gestione corretta del bene a fine ciclo vita richiede un forte investimento in una competenza che è abbondante nell' imprenditore lungimirante e di successo: la creatività.

Il processo creativo che nasce da una riflessione profonda sugli impatti sociali e ambientali delle nostre attività può essere stimolato anche guardando a cosa fanno le grandi aziende quando si trovano davanti alle stesse sfide.

Un caso globale di eccellenza è Audi. L'azienda tedesca sta evolvendo costantemente non solo i propri prodotti, ma anche la propria missione come azienda. Non più “semplice” costruttore di automobili, ma fornitore di servizi per la mobilità sostenibile. La produzione di vetture, quindi, non è più lo scopo ultimo della casa dei quattro anelli, ma un mezzo – ancora il principale, ma non l'unico – per migliorare radicalmente il nostro modo di spostarci.