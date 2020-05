La trasparenza dei fondi pensione dopo la IORP2 Sta per scadere la consultazione pubblica avviata dalla Commissione di vigilanza sul nuovo quadro normativo di Lorenzo Cicero (Mefop)

3' di lettura

Dal febbraio dello scorso anno il sistema della previdenza complementare italiano è stato interessato da importanti modifiche legislative per effetto del recepimento della direttiva comunitaria IORP2. I profili più qualificanti della riforma attengono, oltre al sistema di governance, alla materia della trasparenza. Proprio in tema di informative da trasmettere ad aderenti, potenziali ed effettivi, considerato il novellato quadro normativo, Covip ha avviato lo scorso 10 febbraio una consultazione che termina il 15 maggio 2020. A questo link è possibile visualizzare la documentazione oggetto di consultazione.

Il documento recante lo Schema delle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza è suddiviso in sei sezioni:

(Sezione I – Disposizioni di carattere generale; Sezione II – Gli annunci pubblicitari; Sezione III – La Nota informativa per i potenziali aderenti; Sezione IV – Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari; Sezione V – Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche; Sezione VI – Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli aderenti).

Le novità di maggior rilievo riguardano il riferimento sul se e come si è tenuto conto nella politica di investimento dei fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario (ESG) nonché le informazioni da trasmettere agli aderenti in fase di prepensionamento (almeno 3 anni prima della possibile data di accesso alla pensione) circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Altre novità, non direttamente collegate alla riforma legislativa, consistono nei forti incentivi alla telematizzazione, in particolare con riguardo alla promozione dell'adesione on line, alla regolamentazione dell'area pubblica e riservata del sito istituzionale del fondo e all'uso della PEC.



Con riferimento alla Nota informativa (Sezione III) si assiste ad una semplificazione della documentazione che, dalle attuali 4 sezioni, risulterà ridotta in due parti. La Parte I denominata “Le informazioni chiave per l'aderente” sarà l'unica documentazione da consegnare obbligatoriamente in fase di adesione (esplicita o tacita) ed è comprensiva, tra le altre, della scheda I costi e della scheda I destinatari e i contributi (quest'ultima per i soli fondi negoziali e preesistenti).