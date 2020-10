La trasparenza (solo apparente) delle aliquote Irpef a scaglioni

Last but (certainly) not least si pone la questione della trasparenza. Sia un’imposta personale con ampia base imponibile che un’imposta che tassi i soli redditi da lavoro può utilizzare diverse forme tecniche di progressività, ovvero quella per scaglioni, per detrazioni e deduzioni, per classi o continua “alla tedesca”. Generalmente tutte queste forme di progressività garantiscono che l’aliquota media cresca in modo pressoché continuo al crescere del reddito e non è neppure difficile riprodurre lo stesso andamento dell’aliquota media utilizzando due diverse forme tecniche di progressività. Tuttavia, l’aliquota marginale, ovvero la quota di reddito che verrebbe assorbita dall’imposta se si guadagnasse un euro in più, cambia in modo discontinuo nei sistemi a scaglioni e per classi, mentre cambia in modo continuo nei sistemi “alla tedesca”. Questa differenza è rilevante perché l’aliquota marginale è quella determinante per la scelta se partecipare o meno al mercato del lavoro ovvero se dichiarare o meno le ore aggiuntive di lavoro o il reddito ottenuto da una commessa in più. I sistemi per scaglioni e per classi sono apparentemente più trasparenti, perché dovrebbe bastare conoscere lo scaglione di appartenenza per capire qual è l’aliquota marginale applicabile. Tuttavia, essendo gli scaglioni e le connesse aliquote generalmente comuni per tipologie di reddito che hanno caratteristiche diverse, i sistemi a scaglioni normalmente richiedono l’utilizzo di detrazioni aggiuntive, dette appunto detrazioni per tipo di reddito. L’utilizzo di queste detrazioni rende l’aliquota marginale effettiva ben diversa rispetto a quella apparente, e l’imposta è quindi molto meno trasparente di quel che sembra.

Inoltre, nell’attuale Irpef, una volta che il contribuente calcola la sua aliquota marginale effettiva scopre dei valori molto più alti rispetto a quelli dell’aliquota marginale formale. Contribuenti con un reddito molto simile prima delle imposte possono quindi avere redditi molto diversi dopo le imposte. Il sistema alla tedesca, essendo basato su funzioni continue di imposta differenziate per tipi di reddito, assorbe le detrazioni per tipi di reddito e garantisce, quindi, la continuità dell’aliquota marginale.