La tregua sui dazi fa correre la soia. Ma gli impegni della Cina sono un rebus Pechino ha promesso di spingere le importazioni di prodotti agricoli dagli Usa a 50 miliardi di dollari. Ma arrivare a quell’obiettivo – il doppio rispetto a prima della guerra dei dazi e quasi il quadruplo rispetto a oggi – potrebbe essere impossibile di Sissi Bellomo

(Afp)

Sulla scia degli accordi Usa-Cina le quotazioni di soia e cereali continuano a salire. Ma il motivo per cui i mercati festeggiano è la relativa distensione nei rapporti commerciali, più che l’impegno di Pechino a comprare volumi record di prodotti dagli Stati Uniti, che potrebbe essere impossibile da rispettare.

Il traguardo meno credibile sembra essere proprio quello relativo ai prodotti agricoli, vantato da Donald Trump come una vittoria decisiva: non c’è modo di spingere a 50 miliardi di dollari l’anno l’export verso la Repubblica popolare , dicono gli esperti, che non hanno cambiato idea nemmeno dopo le precisazioni del rappresentante per il commercio Richard Lighthizer, secondo cui l’obiettivo sarebbe in realtà di arrivare a 40 miliardi nel giro di un paio d’anni.

Per farcela la Cina dovrebbe raddoppiare gli acquisti rispetto a quanto faceva prima della guerra dei dazi (e quadruplicarli rispetto a oggi): il gigante asiatico aveva importato prodotti agricoli «made in Usa» per 22 miliardi di dollari l’anno in media tra il 2013 e il 2017, cifra scesa a 13,4 miliardi l’anno scorso. Il suo record assoluto era stato di 29,6 miliardi nel 2013.

I semi di soia, che di solito rappresentano oltre metà degli acquisti, a quell’epoca costavano ben più cari di oggi: oltre 14 $/bushel tra il 2012 e il 2014, con punte addirittura superiori a 16 $, mentre da un paio d’anni scambiano a meno di 10 $/bushel.

«Anche se i cinesi tornassero a comprare le stesse quantità di prima della guerra commerciale, non riuscirebbero a raggiungere lo stesso valore in dollari», fa notare Darin Friedrichs di INTL FCStone.