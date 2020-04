La tripla scelta ibrida di Ford Kuga: più tecnologia e meno consumi Ford propone il primo modello con una multipla offerta di powertrain anche plug-in che si aggiunge ai già noti diesel e benzina. A bordo tanta connettività digitale di Giulia Paganoni

3' di lettura

Tre, numero perfetto. Kuga rappresentata il primo modello della gamma Ford a disporre di tre declinazioni elettrificate. E tre è anche il numero della generazione attuale che permette una triplice scelta (ibrida in tre declinazioni), benzina e diesel. La novità più importante è rappresenta proprio dalla vasta offerta di propulsori elettrificati presenti: mild hybrid, plug-in hybrid e hybrid. Si tratta di un passo importante per Ford che, da tempo, ha annunciato l’arrivo di diciotto modelli elettrificati entro il 2021 in virtù di un investimento globale pari a circa 11 miliardi di dollari.

Un terreno, quello dei suv di taglia medio grande, contraddistinto da un’agguerrita concorrenza dove troviamo Hyundai Tucson, Kia Sportage e Peugeot 3008/5008, Vw Tiguan, Skoda Kodiaq e Seat Tarraco. Ed è stata scelta la terza serie di Kuga proprio per portare al debutto i powertrain elettrificati anche in virtù dei consistenti numeri di mercato ottenuti dal modello: è il suv più venduto dell’Ovale Blu in Europa e il terzo veicolo più di successo del marchio, dopo Fiesta e Focus con 161.400 unità vendute nel 2019, il 5% in già rispetto all’anno precedente.

La nuova Kuga dispone di tecnologie all’avanguardia: è costruita sulla moderna piattaforma C2 di Ford e permette di avere una riduzione dei pesi nell’ordine degli 80 kg rispetto alla generazione precedente. Le dimensioni sono generose (ai limiti del segmento di appartenenza): lunga 4.610 mm, larga 1.880 mm e con una capacità del bagagliaio di 645 litri che raggiunge i 1.530 abbassando il divanetto posteriore. Sono dodici i colori della carrozzeria disponibili.

Lo stile è quello dei nuovi modelli dell’Ovale Blu, la silhouette più snella incorpora un passo più lungo che crea un ingombro maggiore sulla strada, a vantaggio della guida e della stabilità. Il cofano risulta più lungo, con un angolo del parabrezza posteriore ulteriormente inclinato e una linea del tetto più bassa. Anche i cerchi danno un tocco slanciato al design, disponibili fino a 20 pollici.

Tre sono gli allestimenti disponibili: Vignale, St-Line e Titanium.