La troppa burocrazia mette in crisi il lavoro autonomo

Nonostante l'Italia rappresenti ancora il paese europeo con più lavoratori autonomi, questo tipo di attività comincia a risentire delle difficoltà e delle incertezze e infatti in Italia il 27,7% vorrebbe passare alle dipendenze, contro una media europea del 16,9%

La burocrazia, l'incertezza del futuro e il ritardo nei pagamenti “soffocano” il lavoro autonomo nel nostro paese. Eppure i liberi professionisti in Italia sono più di cinque milioni e rappresentano il 21,7% della forza lavoro. Questo dato emerge da un'indagine svolta dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro che ha analizzato il lavoro autonomo nel Belpaese e lo ha messo a confronto con il resto d'Europa.

L'indagine conferma che in Italia, in termini assoluti c'è il più alto numero di lavoratori con partita Iva (5,039 milioni); seguono il Regno Unito (4,8 milioni), la Germania (4,1 Milioni), e Francia e Spagna con poco più di tre milioni. In totale l'Europa conta 33 milioni di autonomi, di cui il 15,3% in Italia.

In termini percentuali sul totale dei lavoratori al primo posto troviamo la Grecia dove un milione e 141mila autonomi rappresentano il 29,8% dei lavoratori, segue l'Italia dove questa percentuale scende al 21,7%; la media europea è del 14,3%.



La predita di attrattività

Eppure il lavoro autonomo in Italia sta perdendo appeal, tra il 2009 e il 2018 si è registrata una riduzione del 5,14% a cui è corrisposto un incremento del 5,08% del lavoro dipendente. Un fenomeno che ha riguardato anche il resto d'Europa, ad eccezione di Francia, Regno Unito e Paesi Bassi dove l'incidenza sul totale degli occupati è cresciuta; nei Paesi Bassi l'incremento è avvenuto grazie a mirate politiche di incentivazione.

Lavoro in solitaria

Il 72,3% degli autonomi lavora solo, ma almeno in Italia solo il 19,7% lo fa per scelta, mentre per il 44,8% non c'è abbastanza lavoro e per un altro 15,6% a pesare sulla scelta è il costo del lavoro. Se si guarda all'Europa la scelta di lavorare in solitudine è volontaria per il 27,3%, è legata alla mole di lavoro per il 33,2%, ed è causata dal costo del collaboratore nel 7,7% dei casi.



Preparazione e formazione

L'Italia spicca per l'elevata preparazione che caratterizza il lavoro autonomo. Circa il 50% degli occupati indipendenti si trovano ai vertici della piramide professionale (manager o titolari d'azienda, professionisti ad alta qualificazione e figure tecniche). Anche i livelli di istruzione confermano questa tendenza, l'autonomo nostrano è mediamente più istruito del dipendente: tra i 25 e i 34 anni il 37,2% dei primi è laureato, contro il 27,9% dei dipendenti; in Europa questo disallineamento non si registra. L'Italia primeggia se si considerano i lavoratori senza addetti, dove la percentuale di laureati sale al 42%.



I settori più “autonomi”

L'indagine del Consulenti analizza anche quali sono i settori a maggior incidenza di autonomi, e qui le differenze tra Italia ed Europa sono piuttosto marcate. In Italia, se si guarda l'incidenza sul totale degli occupati, in cima alla classifica troviamo le “attività professionali, scientifiche e tecniche” con il 58,8% seguono le attività immobiliari (50,7%), l'agricoltura (41,4%) e le costruzioni 38,8%. In Europa abbiamo prima l'agricoltura (52,2%), a seguire le attività professionali, scientifiche e tecniche (30,9%) e le costruzioni (27,5%). La distribuzione del lavoro autonomo, invece, vede al primo posto il commercio (23%), a seguire le attività professionali, scientifiche e tecniche (16,9%) e le costruzioni (10%); in Europa primo settore è l'agricoltura (15,5%), seguita dal commercio (15,4%) e dalle costruzioni (12,8%).

INCIDENZA AUTONOMI Incidenza sul totale dell’occupazione per classi di età. Valori percentuali

I motivi della scelta

A differenza di quanto non si possa pensare la scelta di lavorare in autonomia è un ripiego per chi non riesce a trovare un assunzione a tempo pieno solo nel 10% dei casi sia in Italia (10,4%), che in Europa (10,8%). La scelta è soprattutto legata al presentarsi di una buona opportunità (39% in Italia e 22,7% in Europa) e, in seconda istanza, dalla prosecuzione dell'attività familiare (24,2% in Italia e 18,8% in Europa). La scelta della libera professione motivata dagli orari di lavoro flessibile è più diffusa in Europa (11,2%) che non in Italia (7,3%).