La «Trota» di Schubert, che delizia! Il direttore d’orchestra indiano ricorda i suoi incontri ravvicinati con il compositore viennese. Come nel 1969 a Londra... di Zubin Mehta

Non c’era solo La trota in quel concerto, che sarebbe diventato l’esecuzione più famosa del Quintetto in la maggiore di Franz Schubert: eravamo a Londra, nel 1969. Mi ero appena sposato, venivo direttamente dal viaggio di nozze alle Hawaii. Trentatré anni, ero il più anziano tra i cinque che Daniel Barenboim aveva chiamato a raccolta. Aveva un sogno: trasformare un gruppo di amici in una interpretazione memorabile. Lui stesso, ventiseienne, al pianoforte, Itzhak Perlman, ventiquattro, al violino, Pinchas Zukerman, ventuno, alla viola, la meravigliosa Jacqueline du Pré, ventiquattro, al violoncello, io al contrabbasso. Non avevamo mai suonato tutti insieme.

Il concerto di Londra

Era il 30 di agosto e debuttavamo alla Queen Elizabeth Hall, di fronte a un pubblico entusiasta. C’era anche un regista con noi, Christopher Nupen, ben deciso a portare per la prima volta dodici telecamere sul palcoscenico e a intitolare poi il film The Trout, sfidando quanti gli dicevano che lo avrebbero scambiato per un documentario sulla pesca.

Fu un concerto irripetibile, così intenso da non aver bisogno di ritocchi sulla registrazione: un’ora di musica perfetta, dove l’amicizia e le note parlavano la stessa lingua, come Schubert adorava. Lui, che aveva composto questo brano a ventidue anni. Eravamo un circolo schubertiano perfetto. Ma appunto non ci fu solo il Quintetto, perché al classicismo viennese avevo voluto accostare il Pierrot lunaire di Schönberg, capolavoro della seconda scuola di Vienna. Prima dell’esecuzione dei 21 Lieder, in tedesco, avevo chiesto all’attrice Vanessa Redgrave di leggere al pubblico la traduzione delle poesie, in inglese. Nel 1969 dirigevo da undici anni. Il contrabbasso non lo studiavo più: era stato lo strumento più veloce per entrare in orchestra e capirla dall’interno. Per quella Trota lo ripresi in mano seriamente, perché Schubert non gli assegna una parte di contorno, e ha una Variazione - sul tema del Lied, da cui il Quintetto prende il nome - che non è affatto facile. Provammo con grande intensità. Tra mille scherzi, fino all’ultimo. Alla generale, ad esempio, quando arrivarono i fotografi, Daniel e io ci scambiammo i posti: lui al contrabbasso, dove suonava un fa tenuto, e io al pianoforte. Così nel disco uscì poi quella fotografia bizzarra. Quello però fu uno scherzo innocuo: peggio avevamo fatto un’altra volta, a un giornalista entrato in camerino mentre eravamo lì noi tre, Daniel, Jacqueline ed io, e che incominciò a farmi domande, pensando di parlare con Barenboim. Nessuno osò smentirlo. Io andai avanti a rispondere, e non solo: a quel punto avevo seduta vicino la du Pré e ne approfittai per farle tenerezze, come si fa a una moglie. No, lì Daniel non gradì...

Schubert e lo spirito viennese

Schubert per me rimane l’incarnazione dello spirito viennese, il più autentico. Gli altri venivano tutti da fuori: Haydn aveva lavorato soprattutto in Ungheria, Mozart nasce a Salisburgo, Beethoven a Bonn (tedesco a Vienna, da cui poi, durante la guerra, l’alternativa con Hitler, austriaco in Germania).

Schubert era più giovane di Beethoven, ma muoiono a un anno di distanza. Schubert ha sofferto per tutta la vita, malato di sifilide, ignorato da editori e potenti. Beethoven vantava molti protettori nell’aristocrazia. Di Schubert, bisognoso, non si è mai accorto. I Lieder venivano eseguiti, ma le ultime grandi Sinfonie no. Perciò non hanno correzioni, dinamiche, ritocchi, che si mettono solo dopo l’ascolto.