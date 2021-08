La tua prossima riunione di lavoro potrebbe essere in realtà virtuale

3' di lettura

Se dopo oltre un anno di riunioni da remoto, imposte dalla pandemia, sei convinto che i software come Zoom siano ottimi strumenti, Facebook pare avere un'idea diversa. Da Menlo Park, infatti, hanno lanciato un’app di realtà virtuale che fa sentire te e i tuoi colleghi come se foste seduti attorno a un tavolo durante una riunione in ufficio.

Si chiama Horizon Workrooms, un’applicazione gratuita per gli utenti del visore Oculus Quest 2. Ed è uno sforzo abbastanza ambizioso che mira a sfruttare tutte le potenzialità della realtà virtuale anche in ambiti diversi dall'intrattenimento e dai giochi.

Come funziona

Workrooms consente a un massimo di 16 utenti (dotati del visore Oculus) di incontrarsi in una sala conferenze virtuale, ognuno dei quali rappresentato da un avatar personalizzabile simile a un cartone animato che appare a mezzobusto e fluttua leggermente sopra una sedia virtuale a un tavolo. L’app supporta fino a 50 partecipanti in una singola riunione, con il resto in grado di partecipare come videochiamanti che appaiono in uno schermo piatto simile a una griglia all’interno della sala riunioni virtuale.

I partecipanti alla riunione che indossano le cuffie possono usare le dita e le mani reali per gesticolare in realtà virtuale e le bocche dei loro avatar sembrano muoversi in modo realistico mentre parlano. Una lavagna virtuale consente alle persone di condividere immagini o fare presentazioni.

«La pandemia negli ultimi 18 mesi ci ha solo dato maggiore fiducia nell’importanza di questa tecnologia», ha detto Andrew Bosworth, VP di Facebook Reality Labs, rivolgendosi a una stanza (virtuale) di circa una decina di persone. Bosworth ha anche svelato che Facebook utilizza l’app internamente da circa un anno.

Facebook e il metaverso di Zuck

Nelle ultime settimane, il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg e altri big del settore tecnologico hanno parlato con crescente interesse di “metaverso”. Il termine trae ispirazione da un’idea fantascientifica distopica per un mondo virtuale che fornisce una fuga dalla realtà della vita quotidiana. E nonostante le origini non siano propriamente positive, i visionati dell'industria tech ne parlano con ottimismo, con Facebook che è arrivata al punto di creare un “gruppo di prodotti Metaverse”.