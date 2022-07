La Tunisia vota la Costituzione che cancella la Primavera

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ricordiamoci il nome: Kais Saïed. Perché questo scaltro politico di 64 anni, votato nel 2019 presidente della Tunisia, e subito dopo autoproclamatosi “salvatore della patria”, potrebbe mettere una volta per tutte la parola fine a quella grande ondata rivoluzionaria che scosse i Paesi del Nord Africa e di parte del Medio Oriente, definita – quando le illusioni prevalevano su tutto - Primavera araba.

La deriva autoritaria di questo populista in salsa mediorientale, nemico del movimento islamico tunisino Ennahda, rischia di riportare le lancette del tempo indietro di 12 anni. Come? Con un controverso referendum di riforma costituzionale - si vota lunedì 25 luglio - che conferirà al presidente ampissimi poteri e che, per la prima volta in un Paese arabo toglierà il riferimento all’Islam come religione di Stato (per poi furbescamente inserire la Tunisia nella Umma, la grande nazione islamica senza confini).

Le tappe

Ma è bene tornare indietro. Iniziò tutto il 17 dicembre 2010, nella cittadina tunisina di Sidi Bouzid. Fu un giovane di 26 anni, Mohamed Bouazizi, di professione venditore ambulante nonostante un diploma universitario (come peraltro molti tunisini), a compiere un gesto estremo che passò alla storia. Il giovane, in segno di protesta contro le umiliazioni e le angherie subite dalle forze dell’ordine, si diede fuoco in mezzo alla strada. Esasperati dall’inflazione che si mangiava i risparmi, dalla disoccupazione dilagante e da una corruzione endemica, i tunisini si riversarono nelle strade chiedendo la caduta del regime. Un mese dopo, il 14 gennaio del 2011, il dittatore Zine Ben Alì, al potere da 24 anni, si diede alla fuga.

La rivoluzione aveva vinto

Subito dopo toccò all’Egitto. E cadde un altro dittatore. Poi alla Libia. Seguirono Yemen e Siria. Tutte le altre primavere arabe finirono presto e male, alcune molto male.

Tra alti e bassi, i tunisini cercarono ostinatamente di percorrere la difficile strada della transizione democratica. In parte ci riuscirono. La Tunisia era vista dall’Occidente come il modello da seguire, il solo esperimento democratico di successo uscito dal calderone delle primavere arabe. Tanto da meritarsi per due anni consecutivi, nel 2013 e nel 2014, il titolo di Paese dell’anno sul settimanale britannico «The Economist».