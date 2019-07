La tuta spaziale di Armstrong in mostra allo Smithsonian

La tuta, cucita rigorosamente su misura e composta da circa 20 strati di fibre sintetiche, è stata indossata da Armstrong per un totale di circa 12 ore: il 16 luglio, durante il lancio, e il 20 luglio per circa due ore e un quarto per la ‘passeggiata' nel Mare della Tranquillità e, infine, il 24 luglio per lo splashdown nell'Oceano Pacifico.

Nata per motivi squisitamente funzionali – garantire le migliori condizioni di vita e di operatività possibili in un ambiente estremo come quello lunare e il ritorno sulla terra – a cinquant'anni di distanza i restauratori del Museo, hanno oggi accettato la sfida di salvarla per affidarla, simbolo della conquista dello spazio e del potere della scienza, ai posteri. I conservatori del museo hanno lavorato per stabilizzare il degrado della tuta, prestando attenzione a non rimuovere i resti di polvere lunare incorporati nel tessuto esterno, ma la vera sfida era quella di fornire un ambiente stabile per la sua esposizione. E qui la strettissima collaborazione tra il team dello Smithsonian e la Goppion – azienda italiana di Trezzano sul Naviglio leader mondiale nella progettazione di sistemi espositivi e conservativi in ambito museale - ha portato al progetto e alla realizzazione di una vetrina dalle eccezionali prestazioni di conservazione e tenuta: il manichino “attivo” – costruito sulle misure di Armstrong - permette al sistema di controllo microclimatico di soffiare aria attraverso il tessuto della tuta per poi assorbire i composti volatili emessi e aspirarli nel filtro Goppion, per bloccarne i principi nocivi, mentre un altro sistema mantiene basse e costanti temperatura e umidità relativa. Questo avanzato sistema di circolazione consente di abbattere i vapori causati dal deterioramento dei tessuti gommosi di cui si compone la tuta e di rallentarne il degrado.

“La combinazione di immagini avanzate, la ricerca storica e il controllo del clima ci consentono di condividere questa tuta con il mondo in un modo che prima non era possibile” ha affermato la curatrice Cathleen Lewis.



Dalla Luna a Leonardo

Nell'anno in cui si celebra anche il 500° dalla morte di Leonardo da Vinci, altro simbolo del progresso scientifico e tecnologico il cui nome viene spesso associato alla conquista della Luna, la Goppion ha realizzato un altro capolavoro dell'engineering design, paragonabile per prestazioni solo alla vetrina che del genio vinciano conserva la creazione più celebre, la Mona Lisa, che – per un'altra inaspettata coincidenza – nello stesso giorno in cui a Washington è stata svelata la tuta di Armstrong, al Louvre di Parigi è stata spostata dalla sua sede iconica della Salle d'Etats, la più visitata del museo con 8 milioni di presenze annue, di cui oltre il 70% visita la Gioconda, per trasferirsi nella Galerie Médicis, sala temporanea, sempre all'interno di una vetrina Goppion, per consentire l'ammodernamento della sala storica. Luce, umidità, clima e sicurezza sono tutte sotto controllo made in Italy.