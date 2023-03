La tutela della biodiversità passa (anche) dalla crescita della finanza sostenibile

2 Uno storico rapporto delle Nazioni Unite (Ipbes Global Assessment 2019) avvertiva che fino a un milione di specie animali e vegetali erano già a rischio di imminente estinzione. La perdita di specie, in particolare, ha un impatto diretto sull’attività economica e sul benessere del genere umano. Nel campo dell'industria farmaceutica, per puro esempio, più di un terzo dei farmaci moderni deriva dalla flora e fauna, e il settore utilizza ben 70mila diverse specie di piante. La conseguenza diretta del degrado della biodiversità è che il mondo sta già perdendo un farmaco potenzialmente critico ogni due anni. Sempre per citare un esempio, una specie di albero che viene utilizzato per produrre farmaci chemioterapici per la cura del cancro è prossima all’estinzione a causa dello sovrasfruttamento e del suo utilizzo come combustibile. Le terapie farmacologiche rappresentano solo una frazione di ciò che gli esseri umani rischiano di perdere a causa dell’esaurimento della biodiversità terrestre.

L'impollinazione è fondamentale per la produzione agricola e la sicurezza alimentare. Delle 115 principali colture al mondo, 87 dipendono dall'impollinazione naturale, un servizio ecosistemico fornito da api e altri insetti impollinatori. Il valore economico globale dell'impollinazione è stimato tra i 200 e i 387 miliardi di dollari all'anno. In un precedente articolo, abbiamo già ricordato che l'uomo consuma 200 delle 10mila piante edibili e il 75% del nostro cibo deriva da 12 piante e 5 animali. Anche l'industria alimentare diventa quindi un player importante in questo processo di tutela della natura e della biodiversità.

L'Ocse stima che gli investimenti volti a proteggere la biodiversità siano inferiori a 100 miliardi di dollari all'anno, una cifra irrisoria, soprattutto se confrontata con ciò che il cambiamento climatico attrae – 632 miliardi di dollari – o con i 500 miliardi di dollari all'anno investiti in attività che portano direttamente alla distruzione degli habitat naturali, come l'estrazione di combustibili fossili e i sussidi agricoli. La scala degli investimenti è quantificata attorno ai 48 miliardi di euro annui tra il 2021 e il 2030. Nel periodo 2015-2017, si stima che la finanza della biodiversità si attestasse tra i 78-91 miliardi annui. È interessante notare però come la componente internazionale fosse tra 4 e 9 miliardi, quindi un approccio prevalentemente domestico e, parzialmente, di natura privata.

Il Premio Nobel per l’Economia 2018 William Nordhaus sostiene che i suoi colleghi si siano concentrati solo sulle strategie per rallentare il cambiamento climatico e in particolare sulla mitigazione. Tuttavia, questa scelta è anche purtroppo la più costosa, quantificata tra il 2 e il 6% del reddito mondiale.

Allora quali altri soluzioni sono possibili?