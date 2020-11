La tv (connessa) ritorna al centro della casa, lo smartphone perde colpi in mobilità

Benvenuti nella seconda vita della tv, tornata al centro del focolare domestico, anche se oggi con un’identità differente rispetto al passato perché arricchita di quell’elemento digitale prima assente. Una tv connessa che è entrata in concorrenza con lo smartphone. Perché se il dispositivo è ancora assai rilevante quando si parla di contenuti free, sulla fruizione a pagamento qualcosa sta cambiando.

Non a caso Disney ha avviato una riorganizzazione, scommettendo su Disney+, a fronte della crisi dei parchi a tema. La recente indiscrezione pubblicata su TechCrunch è stata apprezzata dai mercati finanziari, facendo registrare un balzo del titolo. «I device mobili iniziano a registrare un ruolo meno prioritario rispetto alla visione di un film o al gioco per un tempo prolungato. Tuttavia nello svago lo smartphone ha ancora un ruolo centrale nel posizionarsi come second screen, ossia secondo schermo», precisa Fraternali.

C’è poi un incremento della fruizione multi-contenuto a scapito del consumo esclusivo: è la dittatura dell’attenzione multitasking e dispersa, che vede lo smartphone sul banco degli imputati. Solo l’11% si dedica esclusivamente a un solo contenuto online, a fronte di un 33% che ne consuma tre in contemporanea e addirittura un 30% che ne fruisce addirittura quattro. Il gaming è il comparto di spesa più rilevante, con circa 1,13 miliardi di euro (pari al 63% dei volumi complessivi). A seguire ci sono i video (388 milioni di euro), l’editoria (141 milioni) e la musica (129 milioni di euro).

La spesa degli italiani in contenuti digitali nel corso del 2019 ha sfiorato gli 1,8 miliardi di euro, registrando un +20% sull’anno precedente. E tutti gli indicatori pronosticano un incremento in questo anno così anomalo.

«Terminato il periodo di emergenza sanitaria, i player si dovranno muovere in un rinnovato contesto competitivo caratterizzato da utenti con un comportamento di fruizione animato da leve differenti rispetto al passato. Ai player spettano nuovi ragionamenti sulla strategia di produzione e distribuzione dei contenuti: dalla tipologia di offerta alla selezione dei canali distributivi, dai modelli di revenue ai servizi aggiuntivi», conclude Fraternali. Ancora una volta la filiera dovrà interrogarsi su come intercettare e soddisfare un consumatore digitale connesso, ma distratto e camaleontico. Anche perché quel passato fatto di scelte di consumo che si protraevano nel tempo – a detta di tutti gli analisti – non ritornerà più.