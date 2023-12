«La tv lineare è in fase positiva Momento buono per altri colpi sui talent»

E si è arrivati così solo qualche mese fa al colpo Fabio Fazio. «Sono dovuto andare di persona negli Stati Uniti, in sede, a discuterne con il board e con il nostro ceo David Zaslav». Del resto, confida Araimo, «si tratta del più grande investimento free-to-air al di fuori degli Usa per il nostro gruppo, peraltro attentissimo all’equilibrio economico. E spiegare la bontà di un investimento “oltre taglia” sulla tv lineare non è stata una passeggiata».

Va detto che trovare il modo di far accadere le cose è un po’ una caratteristica del percorso professionale di Araimo, sposato e con due figli di 15 e 13 anni, i cui inizi sono legati al mondo della consulenza e ad alcune delle principali società mondiali: Bain & Company, Roland Berger, Value Partners, Corporate Value Associates. Partendo da Parigi. «Dopo essermi laureato a meno di 24 anni sono partito subito per la Francia». I tre anni in Francia gli hanno valso qualche problema linguistico “di ritorno”: «Vivendo immerso nella realtà francese, con i cellulari agli albori avevo così pochi contatti con l’Italia che al mio ritorno a Milano, in Bain, tre anni dopo mi sentii dire “Va bene, non si preoccupi per l’italiano”». Quell’esperienza fu all’origine anche della sua grande passione: Internet. Iniziata lavorando per Corporate Value Associates, a Parigi, sui primi affacci di France Telecom al mondo web e proseguita fino all’operazione Jumpy per Fininvest. In mezzo c’è stato il lavoro sul piano industriale per la quotazione di Telecom Italia. «Aveva zero debito, un cash flow di tutto rispetto, licenze mobile in giro per il mondo che ne facevano il più grande operatore mobile. Dicemmo loro che fra aumento di capitale e leverage avrebbero potuto acquistare Vodafone, Level 3 e Colt».

Non è andata così. Ma nel frattempo, da esperto di Internet all’interno di Bain fu chiamato da Claudio Sposito, allora ad Fininvest. «La visione era quella di strutturare una holding industriale con all’interno la parte Tv e quindi Mediaset, l’editoria con Mondadori e una parte Internet».

Passaggio in Fininvest, quindi. Era il 1999. Google fu fondata nel 1998; Yahoo era nata solo quattro anni prima. Nel ’99 in casa Fininvest nasce Jumpy, portale web che offriva servizi di posta elettronica, sms gratis, quotazioni in borsa in tempo reale, «aveva una area di e-commerce, un’altra con le news locali, i primi servizi cellullari a pagamento e addirittura – racconta Araimo – lo streaming. Tanto è vero che nel 2000 mandammo in streaming il Grande Fratello. Durante la prima puntata fummo il sito al mondo con più streaming: 1 milione».

Il progetto Jumpy cresce e si inizia a lavorare alla quotazione «supportati da Morgan Stanley, Goldman Sachs e Mediobanca. Deutsche Bank aveva fatto una valutazione di 900 miliardi di lire per questa società il cui 60% era di Fininvest con il restante 40% suddiviso fra Mediaset e Mondadori». È lì, però, che gira la più classica delle sliding doors. La quotazione salta a pochi metri dall’arrivo. «Fininvest decise di bloccare tutto. La verità è che in quel momento era stato colto l’avvicinarsi dello scoppio della bolla. È chiaro che una quotazione fatta allora, con i titoli che sarebbero andati nei portafogli di tanti risparmiatori, avrebbe rischiato di risultare fin troppo impopolare». E quindi incompatibile con il ruolo di un Silvio Berlusconi che stava per tornare, per la seconda volta, a Palazzo Chigi.