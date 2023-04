Elettrodomestici in stand-by, ecco le nuove norme adottate dalla Ue per risparmiare

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

la Commissione europea ha adottato nuove norme per ridurre il consumo energetico di apparecchi elettrici quali lavatrici, televisori e console portatili per videogiochi quando sono in modalità standby. Le norme riviste - scrive l’Esecutivo Ue - introducono una serie di modifiche al regolamento sulla progettazione ecocompatibile del 2008 in materia di standby, modalità spenta e standby in rete, aggiornato l’ultima volta nel 2013, a seguito di un ampio esercizio di consultazione e controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le modifiche tengono conto degli sviluppi tecnologici e di mercato degli ultimi anni e ampliano il campo di applicazione delle norme, includendo ad esempio prodotti con alimentazione esterna a bassa tensione come piccole apparecchiature di rete (inclusi router wi-fi e modem) o altoparlanti wireless.

Loading...

Richiedendo la riduzione del consumo di elettricità dei prodotti quando sono in modalità a basso consumo, la Commissione stima che entro il 2030 sarà generato un risparmio energetico annuo di 4 TWh, che equivale a un risparmio annuo di 1,36 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Ciò andrà a beneficio anche dei consumatori riducendo le loro bollette, con un risparmio totale per gli utenti stimato a 530 milioni di euro all’anno entro il 2030.

Grazie alle norme riviste, le informazioni sul consumo di energia in modalità standby, spento e standby in rete, nonché sul tempo necessario affinché il prodotto raggiunga automaticamente una di queste modalità, saranno più facilmente accessibili ai consumatori. I produttori hanno ora un periodo di transizione di due anni fino all’applicazione di queste nuove regole.