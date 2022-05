La Ue affila le armi informatiche contro cyberwar e false notizie russe

Ascolta la versione audio dell'articolo

Guerra sul campo, ma anche nel mondo digitale. Con cyber attacchi e una campagna di disinformazione senza precedenti, condotta anche via web, diretta dalla Russia non solo nei confronti dell’Ucraina ma anche dei Paesi Nato e delle istituzioni Ue. All’azione bellica tradizionale che, almeno per ora, è predominante - oggi vedremo quali novità sul campo si affiancheranno alla parata a Mosca per il 9 maggio, anniversario della vittoria contro il nazismo - si aggiunge quindi una battaglia di supporto attraverso gli strumenti digitali.

In questo scenario l’Unione europea si è attrezzata attivando alcuni meccanismi per assicurare la protezione degli Stati membri e delle stesse istituzioni, predisponendo un arsenale di misure di vario genere che servono per disinnescare l’azione russa nel web.

Gli attacchi cyber

Per quanto riguarda gli attacchi cyber, già prima del giorno dell’invasione, ossia il 24 febbraio, diverse istituzioni, aziende e banche ucraine erano state colpite da attacchi informatici e questo aveva spinto l’Unione a rafforzare il dialogo con Kiev. È stato attivato, per la prima volta in un contesto operativo, un team per le risposte rapide agli attacchi cyber in Ucraina, il “Cyber rapid response teams and mutual assistance in cyber security”(Crrts), coordinato dalla Lituania, che agisce nell’ambito di un progetto Pesco (cooperazione strutturata permanente nel quadro della politica di sicurezza e di difesa Ue) proprio per assicurare una risposta unitaria agli incidenti informatici. La squadra è composta di esperti nelle reazioni agli incidenti e nella valutazione del livello di vulnerabilità. E il Parlamento europeo ha chiesto, con la risoluzione del 1° marzo, un esame urgente della candidatura dell’Ucraina al Centro di eccellenza per la ciberdifesa cooperativa della Nato, struttura che ha sede in Estonia. Poco dopo, lo Steering committee ha accolto la richiesta.

Ad oggi la guerra è stata sul campo, con limitati attacchi via web. Ma il rischio è di un’escalation proprio in questo campo e in ambito globale. Microsoft, ad esempio, ha appena pubblicato un rapporto dal quale risulta che almeno 237 operazioni cibernetiche sono state condotte, dall’inizio della guerra, contro l’Ucraina e che gli attacchi non hanno riguardato soltanto istituzioni o strutture statali, ma anche servizi e infrastrutture per i civili.

Si profila, dunque, uno scenario di guerra su due fronti: quello convenzionale in Ucraina e quello digitale allargato verso i Paesi Nato e verso la Ue. Con un rischio alle porte, dovuto al verificarsi di danni collaterali o frutto di scelte strategiche, perché gli attacchi della Russia potrebbero colpire e danneggiare i cavi sottomarini che permettono la comunicazione via internet e le telecomunicazioni internazionali.