La Ue approva sanzioni contro la Bielorussia e avverte la Turchia

Nella notte, una intesa è stata trovata anche su questo aspetto. Le sanzioni prevedono il congelamento delle attività di una «quarantina di persone».Il nome del presidente Lukashenko, per ora, è stato escluso dalla lista. Il presidente francese Emmanuel Macron ha sostenuto che «se le cose non dovessero migliorare non ci impediremo di inserire il signor Lukashenko tra le persone sanzionate». Il presidente Michel ha detto che con questo accordo «l'Unione europea è credibile» e si sta dimostrando una «potenza geopolitica». Il tentativo europeo è di dare man forte all'opposizione bielorussa.

È un Consiglio europeo principalmente dedicato alla politica estera quello iniziato ieri che terminerà oggi (con una discussione su Brexit). Le crisi nel grande vicinato europeo si sono moltiplicate in questi ultimi mesi: dalle tensioni con la Turchia e la Russia alla guerra civile in Libia fino alle proteste popolari in Bielorussia. I Ventisette hanno difficoltà a trovare una propria posizione, anche se l'incertezza internazionale sta inducendo a maggiore unità, in particolare nei confronti di Pechino.

Il nodo dei rapporti con la Cina

Per anni, il gigante asiatico è stato fonte di tensioni tra i Ventisette. Per alcuni paesi, la Cina era solo un enorme mercato economico che andava coltivato attentamente. Per altri, era anche un regime dittatoriale che andava comunque criticato.

Oggi tutti i governi si rendono conto che il paese è un rivale e un concorrente, oltre che un partner. Nelle conclusioni del summit, il Consiglio europeo in«vita la Cina a mantenere gli impegni nell'affrontare gli ostacoli all'accesso al mercato, a compiere progressi sulla sovraccapacità e ad avviare negoziati sui sussidi industriali presso l'Organizzazione mondiale del Commercio».

Nel contempo, i Ventisette non esitano a esprimere “grave preoccupazione” per la situazione dei diritti umani nel paese.«Vi è da parte dei Ventisette molto consenso per avere un approccio più critico nei confronti della Cina (…) Soprattutto si vuole ottenere da Pechino reciprocità”, analizzava nei giorni scorsi un diplomatico nazionale. Soddisfazione da parte dell'Unione vi è sulla decisione cinese di raggiungere la neutralità climatica prima del 2060, così come annunciato dal presidente Xi Jinping («un passo importante nella giusta direzione»).